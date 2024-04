Paqueta trop cher pour Guardiola ?

Manchester City devra payer la clause libératoire de Lucas Paqueta de 85 millions de livres (100 millions d'euros) s'il veut recruter le Brésilien.

Manchester City cherche à recruter Paqueta cet été, alors que le club prévoit un remaniement en vue de la saison prochaine. Des rapports ont suggéré que l'international brésilien avait déjà accepté des conditions personnelles avec les champions de Premier League, mais il pourrait s'avérer difficile de l'arracher au London Stadium, Fabrizio Romano ayant révélé que son contrat comportait une clause libératoire de 85 millions de livres sterling.

City a déjà payé de telles sommes, en déboursant 100 millions de livres pour recruter Jack Grealish d'Aston Villa en 2021, et 78 millions de livres pour recruter Josko Gvardiol du RB Leipzig l'été dernier. Il reste à voir si le club des Eatslands sera prêt à payer un tel montant pour Paqueta, mais il le suit depuis un certain temps, ayant été intéressé l'été dernier. Sa possible sanction pour des délits de paris présumés a toutefois mis un terme à tout accord.

West Ham peut faire un gros bénéfice

West Ham a déboursé la somme record de 51 millions de livres sterling pour recruter Paqueta à Lyon en 2022. Il a disputé 78 matches avec le club, inscrit 13 buts et délivré 14 passes décisives. Il a également remporté l'Europa Conference League avec les Hammers la saison dernière.

Paqueta jouera contre Fulham en Premier League ce week-end. En revanche, il sera absent du quart de finale retour de l'Europa League contre le Bayer Leverkusen, la semaine prochaine, après avoir reçu un carton jaune à l'aller, ce qui signifie qu'il est suspendu.