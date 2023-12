PSG : Deux invités surprise attendus contre l’US Revel en Coupe de France

Le Paris Saint-Germain affrontera l’US Revel dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France le 7 janvier prochain.

Vendredi, le Paris Saint-Germain a repris les entraînements en vue de la seconde partie de la saison. Ceci dans le but de défier Toulouse pour le Trophée des champions, le 03 janvier, et l’US Revel pour le compte des 32es de finale de Coupe de France quatre jours plus tard. Pour ce match contre les amateurs, qui attendent de pieds fermes le club francilien, le champion de France compterait sur deux nouveaux visages pour espérer passer au tour suivant de la compétition.

Moscardo et Beraldo sont arrivés au PSG

Deux potentielles recrues du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal, les deux jeunes Brésiliens, Gabriel Moscardo (milieu de terrain de 18 ans) et Lucas Lopes Beraldo (défenseur central 20 ans) étaient attendus dans la capitale française, vendredi.

Comme attendu, les deux pépites brésiliennes ayant pris le même vol, jeudi, ont rallié Paris vendredi, et sont déjà arrivés au Campus PSG à Poissy. Le milieu de terrain des Corinthians et le défenseur central de Sao Paulo ont passé la visite médicale le même jour.

L'article continue ci-dessous

(C)GettyImages

Les deux joueurs pourraient débuter contre Revel

Pour s’adjuger le milieu de terrain et le défenseur central, le Paris Saint-Germain devrait, selon Le Parisien, débourser une somme de 20 millions pour chacun, assortie de 2 millions respectivement. Beraldo et Moscardo devront attendre pour faire leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs.

Getty Images

A en croire le quotidien régional, si le test est concluant pour les deux joueurs, ils devront faire preuve de patience. Car, ils ne pourront pas jouer contre Toulouse le 03 janvier en finale du Trophée des champions. Moscardo et Beraldo, s’ils sont qualifiés, joueront contre l’US Revel à Castres, le 7 janvier, en 32es de finale de Coupe de France.

Faut-il rappeler que Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont signer, chacun, un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain.