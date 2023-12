Coupe de France : L'entraîneur de l’US Revel prévient le PSG

Une surprise désagréable attendrait le Paris Saint-Germain face à l’US Revel en 32e de finale de la Coupe de France.

Le 7 janvier prochain, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec l’US Revel dans le cadre du match en clôture du 32e de finale de Coupe de France. A quelques jours du coup d’envoi de ce match, l’entraîneur du club amateur prévient Luis Enrique et ses hommes. Il leur réserve une surprise désagréable.

Giné veut voir « toutes les stars (du PSG) sur le terrain »

En attendant la réception du Paris Saint-Germain au stade Pierre-Fabre de Castres, le 7 janvier prochain, l’entraîneur du club de Régional 1 (6e division), Nicolas Giné, est en pleine confiance. Invité de l'Intégrale Sport sur RMC ce mercredi, le coach souhaite voir tous les gros noms du club francilien ce soir-là pour que la fête soit belle.

« On sera obligé de s'adapter. On va se focaliser sur nous, sur ce qu'on veut présenter. Ce que je souhaite en face, c'est qu'il y ait toutes les stars sur le terrain ou dans l'effectif pour que la fête soit totale et qu'on puisse rivaliser une fois dans notre vie face aux stars du ballon », a lancé Giné.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On a un groupe homogène. J'ai des cadres qui ont joué à Luzenac sur leur épopée, j'ai des joueurs qui sont passés par les U17 et U19 nationaux, il y a un peu de tout avec des joueurs qui arrivent de National 2 ou 3. Il y a aussi quelques jeunes qui sont issus du club. Notre force est plus collective qu'individuelle », a ajouté le coach de l’US Revel, en présentant son équipe.

« On veut montrer que le football amateur peut rivaliser »

Vainqueur de l'US Blagnac (N3) au tour précédent, l'US Revel va se délocaliser à Castres pour ce choc face au club francilien, au Stade Pierre-Fabre, l'enceinte du club local de rugby. Mais le coach du club occitan pense que le PSG ne fait pas peur à ses joueurs. A l’en croire, son groupe peut prouver au monde du cuir rond français que le championnat amateur n’est pas à négliger. Selon le coach, l'US Revel n'a « pas envie de faire un match de gala ».

« Je sais que nos chances sont minimes mais on sait qu'il y en a une quand même, même si c'est une sur mille, il faut la prendre à 100% », a lancé l'entraîneur de l'US Revel, Nicolas Giné, lors de l'Intégrale Sport sur RMC, ce mercredi.

Getty

« Il y a des failles mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous ? On verra. On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c'est très compliqué. L'idée de départ est de bien figurer et de montrer qu'on bosse bien à Revel », a-t-il ajouté, plein de confiance. Toutefois, Giné souligne qu’il n’a pas de plan « anti-Mbappé ».