Mercato : Le PSG retient son souffle pour Gabriel Moscardo

Le Paris Saint-Germain ne s’inquiète pas pour le recrutement en dépit des derniers rebondissements.

Le plan du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal, qui ouvre ses portes dans moins d’une semaine, est déjà bien tracé. Comme son compatriote Lucas Beraldo, dont le transfert devrait être officialisé la semaine prochaine, Gabriel Moscardo devrait aussi rejoindre le club francilien en janvier.

Moscardo sème du doute sur son avenir

Alors qu’il était cité pour rejoindre le club champion de France lors du prochain mercato hivernal comme son compatriote défenseur Lucas Lopes Beraldo, Gabriel Moscardo a laissé un gros doute ce dimanche sur son avenir. Dans une interview accordée au média brésilien, O Globo, au sujet d’un départ en France, le milieu de terrain annonce qu’il sera toujours au Brésil l’année prochaine.

« Ma réalité aujourd'hui, c'est le Corinthians. Je vais revenir là-bas au début du mois de janvier, faire la préparation intense de présaison, qui, nous le savons, est difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux prochaines compétitions et à la quête d'un titre. J'imagine que, depuis que je suis un jeune joueur, chaque année est meilleure que la suivante. L'année prochaine ne sera pas différente. J'espère continuer à jouer au plus haut niveau. Peu importe où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, faire des passes décisives et mon objectif pour l'année prochaine est de remporter un titre en tant que professionnel », a clarifié Gabriel Moscardo.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le PSG en confiance

Au sein du club de la capitale, c’est la pleine confiance pour une arrivée de Gabriel Moscardo. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait déjà tout fait pour boucler Gabriel Moscardo, qui évolue chez les Corinthians. Le milieu de terrain de 18 ans devrait venir dans le club parisien en janvier tout comme le défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo.

Getty

A en croire les informations de Le Parisien, plus rien ne s’oppose à l’arrivée du milieu de terrain défensif brésilien, Gabriel Moscardo, au Paris Saint-Germain. Récemment, le futur président des Corinthians, Augusto Melo (qui va prendre ses nouvelles fonctions à partir du 2 janvier 2024) s’était montré relativement clair sur le futur de son joueur, en déclarant que « sa tête est déjà ailleurs » et de préciser qu’« on se dirige vers ça (un transfert au PSG) ».

Le transfert du joueur de 18 ans devrait tourner autour de 20 millions d'euros.