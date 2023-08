Panama - France (3-6), les Bleues passent avec brio en huitièmes en étrillant le Panama

L’équipe de France féminine décroche sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine.

Avec une écrasante victoire (3-6) contre le Panama, ce mercredi, les Bleues se qualifient en huitièmes de finale de la coupe du monde féminine 2023. En tête du groupe F après son nul contre la Jamaïque (0-0) et sa victoire contre le Brésil (2-1), l'équipe de France d'Hervé Renard vient de valider sa qualification pour les huitièmes de finale, face à un Panama déjà éliminé.

La France surprise d’entrée

C’est un festival de buts pour les femmes encadrées par Hervé Renard au Sydney Football Stadium, mercredi, contre Panama. Dès l’entame du match, la France se fait surprendre par l’équipe du Panama, qui veut finir sur une bonne note, cherchant sa première victoire dans la compétition. En effet, rapidement, la capitaine ouvre le score pour le Panama (2e). Marta Cox qui trouve une lucarne sensationnelle sur un coup franc lointain et inscrit le but historique (premier du pays en Coupe du Monde féminine) pour le Panama.

Le triplé historique pour Diani

Mais après 20 minutes de jeu, les Bleues retrouvent leur marque. Elles concrétisent leur domination sur un coup de tête de Lakrar malencontreusement dévié par Salazar (1-1, 21e) au Sydney Football Stadium. A la 28e, Diani trouve la faille du Panama. L'avant-centre des Bleues est servie par Becho et s'y reprend à deux fois pour tromper Bailey, corsant ainsi l’addition pour la France (1-2, 28e). Quelques minutes plus tard, la Parisienne s’offre un doublé. Kadidiatou Diani fait preuve de sang-froid et prend à contrepied la gardienne panaméenne (37e).

Les Bleues ajoutent un quatrième but dans cette première période avant la pause. Sur un centre, Le Garrec porte le score à 1-4 pour les Bleues avant la mi-temps (45e+5). Sept minutes après la reprise, Diani s’illustre à travers un triplé. Kadidiatou Diani trompe encore une fois Bailey sur pénalty après un pénalty parfaitement placé (1-5, 52e).

Le Panama réduit l’écart, mais la France finit avec un score au Tennis

Bousculée dans la surface de réparation par De Almeida, Tanner obtient un penalty pour le Panama. La défenseur panaméenne, Pinzon, ne se trompe pas et trompe Pauline Peyraud-Magnin. Les Canaleras réduisent l'écart (64e). A trois minutes de la fin du temps règlementaire, Cedeno permet au Panama de réduire encore un peu plus l'écart. Elles sont menées (5-3, 87e) suite à un but refusé premièrement avant d’être accordé finalement.

Malgré la déconcentration dans le temps additionnel, les Bleues d’Hervé Renard ont réussi à faire la différence. Elles ont terminé le match avec score de tennis au Sydney Football Stadium ! Vicki Becho (90e+10) ajoute un sixième but pour les Bleues après un superbe mouvement.

La France s’impose ainsi sur le score de 3-6 contre le Panama. Les Bleues terminent leaders du groupe F avec 7 points.