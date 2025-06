Palmeiras - FC Porto : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le futur crack du PSG, Rodrigo Mora, passe son grand oral ! Le FC Porto affronte Palmeiras au Mondial des Clubs. Tous les yeux sur lui ce dimanche.

Un match, une scène mondiale, et tous les regards tournés vers lui. Pour son entrée en lice dans la nouvelle Coupe du Monde des Clubs ce dimanche, le FC Porto défie les Brésiliens de Palmeiras. Mais bien plus qu'un choc de prestige entre deux continents, cette rencontre sera une audition grandeur nature pour un prodige de 18 ans : Rodrigo Mora, la future pépite annoncée du Paris Saint-Germain.

L'examen de passage de la pépite portugaise

Le milieu offensif portugais, dont le transfert vers le PSG la saison prochaine semble quasiment acté, est déjà sous le feu des projecteurs. Auteur d'une première saison professionnelle éblouissante avec Porto (10 buts et 4 passes décisives), le "phénomène" sait que sa performance sera scrutée avec la plus grande attention par les supporters et le staff parisiens. Ce tournoi mondial est pour lui le test ultime. Au-delà de ses qualités techniques déjà reconnues, c'est sa force mentale, sa capacité à gérer la pression d'un tel événement et à briller quand ça compte, qui seront mises à l'épreuve. C'est l'occasion parfaite de prouver qu'il a l'étoffe d'un futur grand du Parc des Princes.

Face à lui, le "petit Messi" brésilien

Mais le talent n'aura pas le monopole d'un seul côté du terrain. Car en face, Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores 2021 et finaliste de ce tournoi il y a trois ans, possède également son propre joyau : Estevão. Surnommé "Messinho" ("le petit Messi") au Brésil pour son style de jeu et sa précocité, cet autre prodige est l'un des plus grands espoirs du football sud-américain. Ce match sera donc aussi le théâtre d'un duel à distance fascinant entre deux des jeunes talents les plus excitants de la planète football.

Un choc pour lancer un groupe relevé

Derrière ces destins individuels, la rencontre reste un affrontement de prestige entre deux institutions. Le FC Porto, double vainqueur de la Coupe Intercontinentale, face à Palmeiras, l'un des clubs les plus puissants du Brésil. Dans un groupe A très compétitif où figurent également l'Inter Miami et Al Ahly, prendre un bon départ est essentiel pour espérer voir les phases finales. Pour Rodrigo Mora comme pour Estevão, il faudra allier le talent à l'efficacité pour guider son équipe vers la victoire.

Sur quelle chaine regarder Palmeiras - Porto ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Palmeiras et Porto sera disponible pour être regardé et diffusé en direct en ligne via DAZN.

Horaire et lieu du match Palmeiras vs Porto

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. A MetLife Stadium, New Jersey

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Palmeiras et Porto se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Le coup d'envoi aura lieu à 00h le lundi 16 juin, heure française.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe Palmeiras

L’entraîneur Abel Ferreira pourra compter sur Estêvão pour le Mondial des Clubs, avant que la pépite brésilienne ne s’envole définitivement vers Chelsea. Une présence précieuse pour les Paulistas, tant le jeune ailier fait déjà figure de joueur clé.

Bonne nouvelle également : la plupart des internationaux récemment mobilisés pour les éliminatoires de la Coupe du monde seront disponibles. Cela concerne notamment le capitaine Gustavo Gómez, mais aussi Richard Ríos, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez et Facundo Torres.

En revanche, l’incertitude plane autour de Paulinho. L’ancien ailier du Bayer Leverkusen est toujours en phase de reprise après une opération au tibia, et pourrait manquer le match d’ouverture. Si son forfait se confirme, Facundo Torres, Felipe Anderson, Raphael Veiga et Maurício se disputeront les places pour épauler José Manuel López en pointe.

Infos de l'équipe Porto

C’est l’Espagnol Samu Aghehowa qui devrait être chargé d’animer la ligne d’attaque des Dragons, épaulé par la recrue estivale Gabri Veiga et la pépite Rodrigo Mora, tout juste 18 ans, très attendue pour ce tournoi.

En revanche, Marko Grujić ne figure pas dans le groupe, toujours convalescent après une blessure aux ischios. Tiago Djaló, de son côté, est écarté pour des raisons disciplinaires.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations directes

