Estevao Willian, Franco Mastantuono et les 10 pépites NXGN à suivre de près lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025

Certaines des jeunes stars les plus prometteuses de la planète seront à suivre cet été aux États-Unis.

La très attendue Coupe du Monde des Clubs, qui sera à suivre en intégralité et gratuitement sur DAZN, approche à grands pas aux États-Unis. Et si la compétition réunira des superstars établies comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Lionel Messi, elle offrira aussi une formidable vitrine à certains des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète.

Il n’est pas rare que des adolescents encore méconnus du grand public deviennent des noms familiers grâce à leurs performances lors d’un tournoi estival. Et si la Coupe du Monde des Clubs n’est pas encore au niveau de la Coupe du Monde des nations et qu'elle est aussi très critiquée, les projecteurs seront bel et bien braqués sur ceux qui pourraient incarner le futur du football mondial.

Mais quels sont les prodiges qu’il faut absolument avoir à l’œil avant le coup d’envoi samedi à Miami ? GOAL vous présente les 10 plus grands espoirs de la génération NXGN (nés en 2006 ou après) à suivre de très près dans le mois à venir…