Pablo Longoria fait le point sur la suite du mercato de l'OM

Le président des Phocéens a profité de la présentation de Matteo Guendouzi pour évoquer les arrivées et les départs à l'OM dans les prochains jours.

Pablo Longoria ne chôme pas. Le président de l'Olympique de Marseille, ancien directeur sportif du club phocéen, est très actif en coulisses et vient d'officialiser l'arrivée d'une cinquième recrue estivale avec le prêt de Matteo Guendouzi. Présent devant la presse pour la présentation du milieu de terrain international espoirs français, Pablo Longoria a refusé d'évoquer les rumeurs, mais a en revanche confirmé le recrutement de Pau Lopez.

"Vous connaissez ma philosophie sur le mercato, normalement on ne parle des joueurs que quand ils sont très proches, sinon c'est un manque de respect. Pau Lopez est ici à Marseille, nous finalisons les documents. Parfois, ce ne sont pas des choses simples, mais le joueur est ici à Marseille. Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important, même pour un gardien. Dans tous les clubs où j'ai travaillés, il y a toujours eu de la concurrence entre gardiens, avec des portiers de très haut niveau. Dans le futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre", a expliqué l'Espagnol.

Pablo Longoria a tenu à clarifier la rumeur concernant une venue d'Hatem Ben Arfa, qui s'est entretenu avec Jorge Sampaoli : "Sur Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité: j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le genre de joueur qui me fait acheter un billet pour aller au stade. C'est un joueur qui m'a procuré du plaisir, quand il était à Nice je suis venu voir beaucoup de matchs. Mais je n'aime pas qu'on rende publiques des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. C'est quelque chose que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, c'est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire."

"L'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur"

Le président de l'OM a entretenu le flou concernant l'avenir de Pol Lirola et a évoqué les départs : "Arkadiusz Milik a eu un problème physique avec la Pologne durant l'Euro. Il est actuellement en traitement. Lirola ? Il est retourné à la Fiorentina après son prêt le 30 juin. La Fiorentina n'a pas encore commencé la préparation. On a de très bons souvenirs de Pol à Marseille, on doit le remercier pour notre belle fin de la saison, il a été très bon. On est contents de ce qu'il a fait ici, après le marché c'est long..."

"Construire un effectif, c'est parler des arrivées, mais aussi des départs. Dans le football moderne, c'est nécessaire d'avoir un équilibre économique. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres départs on attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connaît sa situation à l'intérieur de l'effectif. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché", a ajouté l'ancien directeur sportif de Valence.

Pablo Longoria comprend totalement les mesures de la DNCG : "On considère qu'on doit faire du football dans un environnement stable et éthique. Je considère que les mesures imposées par la DNCG, c'est dans la culture du football européen. Je suis content de ce type de mesures, le contrôle économique pour chercher un équilibre est important, et positif pour le football français. Après, nous on continue à recruter parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs sous contrat, ce qui est un grand avantage en cette période de crise actuelle. Ça nous permet de continuer notre politique de recrutement. C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé. On avait les idées très claires et on a fait en sorte de donner au coach le plus vite possible son effectif à sa disposition".

Enfin, le président de l'OM ne prête pas beaucoup d'importance à sa popularité croissante, il est conscient que les résultats seront le seul juge de paix : "Ma popularité ? Le plus important, c'est les résultats à la fin de la saison. Nous sommes ici pour faire notre travail, un travail d'équipe, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Je considère qu'on doit se parler en juin pour si on arrive à faire l'effectif qu'on a dans la tête. On travaille dur tous les jours pour avoir le meilleur effectif, mais je ne veux pas m'enflammer, parce que je considère que nous sommes payés pour faire ce travail, et c'est en juin, à la fin de la saison, que nous jugerons notre travail."