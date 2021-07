OM, Matteo Guendouzi affiche ses ambitions

Au lendemain de sa signature à l'OM, le milieu de terrain français a délivré sa première interview au site officiel du club phocéen.

L'Olympique de Marseille a frappé un nouveau gros coup sur le mercato ce mardi en s'offrant les services de Matteo Guendouzi dans le cadre d'un prêt d'un an avec option d'achat. L'international espoirs français est la cinquième recrue de l'OM qui continue son marché des transferts ambitieux. De son côté, Matteo Guendouzi, prêté la saison dernière au Hertha Berlin, est fier de rejoindre l'OM et ne l'a pas caché lors de son premier entretien comme joueur marseillais accordé au site officiel du club.

"C’est une immense fierté d’être à l’OM. Je suis très heureux d’être ici, très heureux d’être dans un grand club, un grand club historique tel que l’Olympique de Marseille. Je suis venu ici pour réaliser de belles choses avec ce magnifique projet et ces personnes magnifiques qui sont autour du club, avec une très belle équipe. Je suis venu ici pour gagner des choses. Je suis très heureux d'être à l'Olympique de Marseille aujourd'hui", a avancé Matteo Guendouzi.

"L'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l'avoir. C'est une immense fierté d'être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J'ai vraiment l'intime conviction qu'on va faire de très belles et très grandes choses ici", a ajouté l'international espoirs français.

"On va faire de très belles choses, j'en suis convaincu"

Matteo Guendouzi a affiché ses ambitions avec l'OM : "Je pense pouvoir apporter de la fraîcheur, de la joie de vivre et bien sûr toutes mes qualités sur le terrain. Premièrement, je vais me battre pour l'équipe et avoir les meilleurs résultats possibles. À partir du moment où je vais donner le meilleur de moi-même, je vais aider l'équipe. On a déjà une très belle équipe, une très grande équipe avec de très bons et très grands joueurs. Je vais essayer de rentrer dans le collectif pour qu'on fasse de très belles choses tous ensemble".

"Mes objectifs vont être d'abord de bien m'adapter à l'équipe, au club et aussi à la ville de Marseille et aux fans. À tout le monde. Au fur et à mesure sur le terrain, ça va être à moi de montrer le meilleur de moi-même, d'être le meilleur pour aider l'équipe à atteindre ses différents objectifs. J'ai une grande confiance en ce club et cette équipe, avec ce très grand coach, ce très grand président on va faire vraiment de très belles choses, ça j'en suis vraiment convaincu", a ajouté le numéro 6 de l'OM.

L'ancien milieu d'Arsenal a déjà discuté avec Jorge Sampaoli et ça l'a encore plus convaincu de venir chez les Phocéens : "J'ai discuté plusieurs fois avec lui. C'est en grande partie grâce à lui que je viens à Marseille. J'ai eu de très bonnes discussions avec lui. Dès notre première conversation, on a eu un très bon feeling. Ça n'a fait que confirmer mon envie de venir à Marseille. Son discours a été vraiment très positif. Je sens vraiment qu'il y a un très beau projet, de très belles choses qui sont en train de se construire. Avec un grand coach comme lui, je sais qu'on va beaucoup progresser collectivement et, aussi, je sais qu'individuellement, il va beaucoup m'apporter pour devenir meilleur en tant que joueur et homme".

Matteo Guendouzi ne s'attend pas à avoir un statut de privilégié à l'OM : "Non, je ne me vois pas comme un cadre, je viens pour aider l'équipe. Pour moi, il n'y a pas de cadre ou de jeune. On est tous ensemble pour accomplir nos objectifs. Je veux être là pour aider l'équipe et donner le maximum sur le terrain pour me battre pour le club et le maillot. Je suis venu pour gagner des choses à Marseille et ça, c'est une chose primordiale pour moi".