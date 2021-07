Frank McCourt est toujours autant ambitieux pour l'OM

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a affiché ses ambitions pour la saison à venir et à une énième fois écarter une vente.

L'Olympique de Marseille a mis les petits plats dans les grands cet été pour combler les désirs de Jorge Sampaoli. Après plusieurs saisons à compter ses sous sur le marché des transferts, le propriétaire du club, Frank McCourt a visiblement décidé de se donner les moyens de réussir et fait pleinement confiance à son nouvel organigramme avec Pablo Longoria à sa tête, qui multiplie les bonnes pistes et les arrivées depuis quelques semaines.

En une semaine à peine, l'Olympique de Marseille a officialisé la venue de Gerson, de Cengiz Under (en prêt), de Konrad de la Fuente et a levé l'option d'achat de Leonardo Balerdi. Qui plus est, le mercato phocéen est loin d'être terminé puisque plusieurs pistes sont sur le point d'être bouclés dont le transfert de Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Alors forcément, avec un tel recrutement, Frank McCourt ne se contentera pas d'une cinquième place la saison prochaine.

Dans une interview accordée à L'Equipe, le propriétaire de l'OM a mis la pression sur ses hommes et attend une qualification pour la prochaine Ligue des champions : "J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats. il faut continuer à aller de l'avant. Il faut en premier lieu continuer d'améliorer les performances sur le terrain".

"Je ne suis pas vendeur"

"Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes ses dimensions. L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats", a ajouté Frank McCourt.

Le propriétaire de l'OM a également tenu à clarifier la situation de son club vis-à-vis de la DNCG qui a encadré sa masse salariale et ses indemnités de mutations : "La DNCG, que je respecte, fait de son mieux pour la santé du foot français. Ils se concentrent sur les questions liées au contrôle des clubs. Je les ai exhortés à s'intéresser aux réformes. Elles s'imposent pour que le foot français puisse atteindre ses objectifs".

Enfin, une énième fois, Frank McCourt a fait savoir qu'il ne compte en aucun cas vendre l'Olympique de Marseille à court et moyen terme : "Non. Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut. Je fais mon possible pour prouver que je ne veux pas vendre (en investissant cet été)". Un discours qui risque de rassurer les supporters de l'OM, encore plus au vu des investissements effectués par l'Américain cet été.