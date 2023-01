Osimhen plus fort que Drogba ? La réponse de Mourinho après Napoli-Roma

José Mourinho a été interrogé sur le niveau de Victor Osimhen, actuel meilleur buteur de la Serie A.

Le Napoli a battu l'AS Roma 2 buts à 1 lors de la 20e journée de Serie A, une rencontre jouée ce dimanche 29 janvier 2023.

Osimhen buteur face à la Roma de Mourinho

Une victoire qui permet au Napoli de conforter son fauteuil de leader : les Napolitains comptent 53 points et 13 points d'avance sur leur dauphin, l'Inter Milan.

Face à la Roma, c'est une vieille connaissance de la Ligue 1 qui a ouvert le score pour le club napolitain : l'ancien lillois Victor Osimhen auteur d'un enchaînement spectaculaire.

L'attaquant nigérian réalise la meilleure saison de sa carrière puisqu'il a déjà inscrit 14 buts en 16 rencontres et est en tête du classement des buteurs.

Mourinho compare Drogba à Osimhen et lui donne un précieux conseil

Après la rencontre entre Naples et la Roma, José Mourinho, l'entraîneur des Giallorossi a à la fois encensé et critiqué Victor Osimhen.

« Osimhen est aussi fort que Drogba, mais Didier ne plongeait pas. Si Victor change, alors oui, je voudrais le recruter si j'étais à la tête d'un club immensément riche. Si un jour il va dans un club de Premier League, il devra changer. Parce que si en Italie on tolère ce genre de comportement, en Angleterre, ça ne passe pas du tout et il serait critiqué », a confié José Mourinho en conférence de presse.

Le Special One a même expliqué aux journalistes qu'il en avait parlé avec Victor Osimhen : « Je lui ai dit qu'il avait marqué un but magnifique mais qu'il devait arrêter de simuler. Son but était incroyable, il en avait déjà mis un comme ça contre nous à l'aller. C'est un joueur extraordinaire mais il faut qu'il arrête de plonger. »