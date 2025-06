Osimhen, le pont d'or saoudien

Al-Hilal vs Al-Tahaddi

Al-Hilal aurait soumis une nouvelle proposition de contrat à Victor Osimhen d'une valeur stupéfiante de 160 millions d'euros pour un contrat de quatre ans.

Le club de la Saudi Pro League a identifié Osimhen comme sa priorité pour le mercato estival 2025 et souhaite conclure un accord pour sa signature après avoir échoué à le convaincre de rejoindre le club avant la Coupe du monde des clubs.

Al-Hilal devra faire face à la concurrence de clubs tels que Chelsea, Galatasaray, la Juventus, Liverpool et Manchester United, mais il dispose de ressources financières bien supérieures à celles de ses concurrents et est convaincu de parvenir à un accord dès le retour d'Osimhen de vacances.

En effet, Al-Hilal aurait soumis une proposition de contrat « époustouflante » d'une valeur nette de 40 millions d'euros par saison pour un contrat initial de trois ans, avec une option pour une quatrième année. C'est ce qu'affirme le journal italien Corriere dello Sport, qui affirme qu'Osimhen « ne rejoindra pas » Liverpool, Galatasaray ou la Juventus cet été.

L'international nigérian est en passe de devenir l'un des joueurs les mieux payés du football mondial et il est désormais de plus en plus probable qu'il rejoigne l'Arabie saoudite cet été, même si Rio Ferdinand pense qu'il rejoindra Manchester United.

Osimhen a confirmé qu'il était courtisé par plusieurs clubs et, bien que des informations indiquent qu'il souhaiterait jouer en Ligue des champions la saison prochaine, un transfert à Al-Hilal semble être la solution la plus probable.

Al-Hilal déterminé à recruter Victor Osimhen

Osimhen a marqué 37 buts en 41 apparitions lors de son prêt à Galatasaray la saison dernière et il est certain de quitter Naples définitivement cet été après s'être brouillé avec la direction du club, selon plusieurs informations.

Outre Osimhen, Al-Hilal espère également finaliser le transfert du défenseur de l'AC Milan Theo Hernandez, qui est sur le point de conclure un accord pour rejoindre le club de la Saudi Pro League, tandis que le milieu de terrain de Naples Scott McTominay est également dans leur ligne de mire.