Oscar : "Je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea"

En janvier 2017, Oscar a surpris tout son monde en prenant la direction de la Chine. Quatre ans plus tard, il n'est pas contre un retour en Europe.

En janvier 2017 et à seulement 26 ans, Oscar a surpris tout son monde en prenant la direction de la et du Shanghai SIPG. Malgré plus de 200 matches avec et une carrière en plein boom, le milieu brésilien a préféré répondre à l’appel d’un salaire confortable.

Quatre ans plus tard, Oscar évolue toujours en Chine, lui qui est sous contrant jusqu’en 2024 malgré une envie de revenir en Europe. "Je veux vraiment retourner en Europe. Mais la situation est difficile pour revenir, c’est un peu compliqué pour moi de sortir d’ici. J’espère donc remplir mon contrat et ensuite, oui je pense à retourner en Europe", avait-il avoué à Fox Sports . S’il assure que Chelsea serait sa destination prioritaire en cas de retour, a été évoqué dernièrement.

"Je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea"

En effet, ses compatriotes David Luiz et Willian ont tenté de le faire venir. "Ils m’ont appelé, parfois je leur parle et ils m’ont dit : 'viens à Arsenal, viens ici'. Mais pour moi, c’est un peu plus difficile. J’ai un contrat avec Shanghai. Willian était libre quand il a rejoint Arsenal cet été. Mais j’étais heureux qu’ils soient de nouveau réunis".

Dans un nouveau entretien, cette fois accordé au Guardian, Oscar a confié être heureux en Chine, ouvrant de nouveau la porte à Chelsea. "Je ne pense pas à quitter la Chine. Il y a un grand projet pour moi ici. Mais, pour mettre fin à ma carrière, j'aimerais retourner à Chelsea. À Chelsea, j’ai construit une belle histoire. Je suis allé en très jeune, à une époque où les supporters ne faisaient pas tellement confiance aux joueurs brésiliens", a-t-il déclaré, s'estimant encore au niveau.

"J'ai contribué à changer cela. Je serai un peu plus vieux quand je réessaierai de revenir, mais comme je joue très bien, avec de bonnes statistiques, je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea", a ensuite expliqué le joueur du Shanghai SIPG. Reste à savoir si Thomas Tuchel, l'entraîneur, partage cet avis.