Manchester United – Sheffield United (1-2) : Les Reds Devils battus par la lanterne rouge

Très mauvaise opération pour Manchester United dans la course au titre : les hommes de Solskjaer se sont inclinés à domicile contre la lanterne rouge.

Voilà pourquoi on adore le football. Sheffield United, lanterne rouge, une seule victoire depuis le début de la saison et seulement cinq points au compteur avant son déplacement à Old Trafford s'est offert le scalp des Red Devils, leader de la avant cette 20e journée et invaincus depuis 13 matches. Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est que ce succès est logique.

De Gea impliqué sur les deux buts de Sheffield

Car à Old Trafford, ce sont les Blades qui ont fait le jeu. Dès la 17e minute de jeu, Billy Sharp pénétrait dans la surface mancunienne mais il perdait son duel face à De Gea.

Cinq minutes plus tard, sur un corner, Kean Bryan devançait un De Gea pas très tonique pour placer une tête au fond des filets. Bryan fêtait doublement son but puisqu'il est né à Manchester et a porté les couleurs de .

Plus d'équipes

Symbole des malheurs mancuniens, Anthony Martial pensait égaliser à la demi-heure de jeu mais Maguire s'était rendu coupable d'une faute sur le portier de Sheffield et le but était logiquement refusé.

Au retour des vestiaires, ne sortait pas de sa torpeur mais parvenait à égaliser grâce à Maguire (64e). Ce dernier, plus prompt que Jagielka (qui fait bel et bien ses 38 ans) plaçait une tête imparable au ras du poteau. Né à Sheffield et formé chez les Blades, Maguire avait le triomphe modeste.

Coaching gagnant pour les Blades

Ole Gunnar Solskjaer tentait alors le tout pour le tout et faisait entrer en jeu Cavani à la place de Greenwood (66e). Mais c'est le coaching de Chris Wilder, son homologue de Sheffield qui s'avérait payant. Entré en jeu à la 70e minute, Oliver Burke portait le score à 2-1 quatre minutes plus tard en expédiant un tir puissant qui heurtait le dessous de la barre transversale avant de franchir la ligne de but.

L'article continue ci-dessous

Cette frappe faisait suite à une action étrange et en deux temps : Sheffield tentait de faire la passe à dix dans la surface mancunienne mais perdait le ballon. De Gea le rendait aussitôt aux Blades et après quelques passes, Burke héritait de la gonfle et n'avait pu qu'à scorer.

Plus rien n'était marqué dans ce match malgré les derniers assauts mancuniens. Avec ce revers inattendu, Manchester United (40 points) cède son fauteuil de leader à Manchester City (41 points). Des Citizens qui sont prévenus du piège qui les attend puisqu'ils se déplaceront sur la pelouse des Blades samedi à 16h00.

Quant à Manchester United, ils tenteront de vite effacer cet échec avec un déplacement périlleux à l'Emirates Stadium face un revigoré ces dernières semaines.