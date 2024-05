Orel Mangala met la pression à la direction de l'OL

Le milieu de terrain de l’OL, Orel Mangala, a envoyé un message à la direction lyonnaise pour son avenir, vendredi.

L’Olympique Lyonnais est en train de finir la saison sur une très belle note. Ce qui n’était encore inimaginable en début d’année quand le club du Rhône occupait encore le dernier rang de Ligue 1. Si la folle remontée de l’OL au classement est à l’actif de Pierre Sage, l’entraineur français a bien été aidé par ses recrues hivernales à l’instar d’Orel Mangala. A une journée de la fin, ce dernier a envoyé un message à la direction rhodanienne alors que son avenir à Lyon est encore incertain.

La saison de l’OL sauvée par ses recrues hivernales

Cela résultait encore d’un miracle il y a quelques mois. Mais à une journée de la fin du championnat, l’OL est 7e de Ligue 1 avec 50pts et est en pole position pour une qualification européenne. En plus de cela, le club rhodanien est en finale de la Coupe de France et va essayer de s’adjuger le trophée contre le PSG le 25 mai prochain.

Cependant, tout ceci n’aurait pas été possible sans l’apport des recrues hivernales dont Orel Mangala. Ce dernier est arrivé dans la cité des Gaules dans le cadre d’un « prêt payant d’un montant de 10M£ (environ 11,7M€) qui s’accompagne d’une option d’achat de 15M£ (environ 17,5M€) à laquelle pourra s’ajouter un maximum de 3M£ de bonus (environ 3,5M€) ainsi que d’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert ».

Orel Mangala veut continuer avec l’OL

Orel Mangala s’est rapidement mis en évidence dès son arrivée à l’OL. Aligné aux côtés de l’autre recrue phare de l’hiver, Nemanja Matic, et de Maxence Caqueret, l’international belge a rendu l’entrejeu lyonnais encore plus fort. Même s’il a été freiné ensuite par les blessures, Orel Mangala fait partie des satisfactions du club cette saison.

Apparu à 10 reprises (7 titularisations, 2 buts), l’ancien joueur de Nottingham Forest souhaite poursuivre son aventure avec l’Olympique Lyonnais. « Je me sens bien ici même si quelques pépins physiques m’ont empêché d’enchaîner. Je suis content de ma saison et de la confiance qu’on m’a accordée. L’option d’achat ? J’espère qu’elle sera levée oui », a-t-il confié en conférence de presse, ce vendredi.