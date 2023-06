On sait pourquoi Marcelo Gallardo a dit non à l'OM

Tout indiquait qu'El Muñeco allait entraîner l'Olympique de Marseille, mais il a finalement rejeté la proposition et reste libre.

Le 31 décembre 2022, le cycle le plus fructueux de l'histoire de River prendra officiellement fin. Après huit ans et demi et 14 titres, le lien entre Marcelo Gallardo et le club de Núñez prend fin et pour le DT commence une nouvelle histoire qui, pour l'instant, est incertaine. Son nom est déjà sur les lèvres de grandes équipes européennes pour son énorme tâche à Núñez, mais pour le moment El Muñeco n'est pas pressé.

Gallardo a décidé de se reposer pendant au moins six mois après son départ de Millonario, non seulement pour prendre des vacances bien méritées après presque une décennie au cours de laquelle il ne s'est pas arrêté un seul jour, mais aussi parce qu'il ne veut pas prendre en charge un club au milieu de la saison et avec la concurrence déjà en cours de développement.

L'intérêt de l'équipe phocéenne pour le coach argentin était réel, il y avait une proposition concrète et, le vendredi 16 juin, on parlait depuis l'Europe d'une réponse imminente qui serait positive. Cependant, dans l'entourage de la DT, une demande de prudence a commencé à circuler et, 24 heures plus tard, il s'est avéré que l'offre a finalement été écartée.

Selon le journaliste César Merlo de TyC Sports, Gallardo n'est pas encore tout à fait prêt à diriger une équipe et veut donc continuer à accumuler de l'énergie en attendant un autre projet.

CHELSEA

Le club londonien a dépensé une fortune en recrutement l'an dernier, mais n'a pas réussi à sortir de la crise sportive dans laquelle il est plongé et a déjà perdu deux entraîneurs jusqu'à présent lors de la saison 2022/23 : après le limogeage de Thomas Tuchel début septembre dernier, Graham Potter a pris sa place et n'a tenu que sept mois à son poste avant d'être licencié à la fin du mois de mars. Le conseil d'administration a donc décidé d'y aller doucement et de ne pas précipiter le choix de son successeur : le 5 avril, il a été annoncé que Frank Lampard assurerait l'intérim jusqu'à la fin de la campagne, date à laquelle le nom du nouveau manager sera dévoilé. Et dans la course au poste vacant, Gallardo fait partie des finalistes.

Selon certaines informations, El Muñeco a été contacté directement par Stamford Bridge et a répondu qu'il n'était pas prêt à prendre le poste immédiatement, mais qu'il était intéressé par le poste à partir de la saison prochaine. Le DT et son équipe d'entraîneurs ont même commencé à étudier l'anglais afin d'être bien préparés si l'occasion se présente.

Quoi qu'il en soit, l'Argentin est en concurrence avec deux poids lourds : les autres candidats au poste sont Julian Nagelsmann, récemment licencié du Bayern de Munich, et Luis Enrique, au chômage depuis son départ de l'équipe nationale espagnole après la Coupe du monde au Qatar.

LEEDS

Le club historique britannique a récemment licencié Jesse Marsch, l'entraîneur qui avait succédé à Marcelo Bielsa à la fin de la saison dernière. Ils ont désormais le banc libre et cherchent un entraîneur capable de sortir Leeds de la situation inconfortable dans laquelle ils se trouvent depuis plus d'un an : la lanterne rouge de la Premier League.

Selon Ariel Senosiain, les dirigeants sont déterminés à engager El Muñeco, qui a déjà fait savoir qu'il mettrait du temps à répondre. Quelques heures plus tard, Hugo Balassone a confirmé que Gallardo préférait attendre le milieu de l'année pour dire "oui" à une nouvelle équipe. Il pourra ainsi travailler dès le début de la saison, avec le marché et un effectif complet.

VILLARREAL

Le Sous-marin jaune a réussi à se positionner ces dernières années, tant en Espagne qu'au niveau européen, comme une alternative aux trois clubs qui ont longtemps monopolisé la Liga. Pour cette raison, Aston Villa est parti à la recherche d'Unai Emery, vainqueur de l'Europa League 2020-21, laissant l'équipe de Rulli, Foyth et Lo Celso sans DT. Parmi les premiers noms cités figure Gallardo et, s'il est approché, il décidera de saisir sa chance ou non.