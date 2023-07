On connaît le prix exact du transfert de Mbappé au Real Madrid !

Le Real Madrid a reçu le prix demandé par le PSG pour l'attaquant : 250 millions d'euros

Le moment est venu. Selon Marca, le feuilleton Mbappé est entré dans sa dernière ligne droite. Depuis quelques jours, le Real Madrid connaît le montant auquel le Paris Saint-Germain, résigné à perdre son joueur vedette cette saison, a finalement mis un prix sur son transfert. Il s'agit d'un chiffre très proche de 250 millions d'euros, que la mère du joueur, Faiza Lamari, a communiqué aux dirigeants du Real Madrid et que ces derniers tentent de faire baisser car il dépasse ce qu'ils sont prêts à payer.

Ce que l'on sait déjà sur le feuilleton Mbappé

Le sentiment est que l'issue semble enfin proche, étant donné que c'est désormais Madrid qui peut activer la signature à tout moment ou la reporter à la saison prochaine, comme c'était leur idée initiale à la fin du mois de mai, avant que Benzema ne décide de partir pour l'Arabie. Un avantage décisif car le club parisien sait que, s'il ne baisse pas ses exigences d'ici au 31 août et ne parvient pas à un accord, Mbappé est prêt à honorer son contrat et à partir gratuitement le 30 juin 2024 sans que Paris ne reçoive un seul euro.

Le PSG demande "250 kilos"

Malgré les fuites de ces derniers jours avec l'offre de plusieurs millions de dollars d'Al Hilal d'Arabie que le joueur n'a même pas envisagée, le PSG part du principe qu'il est dans une impasse après l'avoir laissé sans déplacement pour la pré-saison au Japon et que cette mesure de pression n'a pas eu le moindre effet.

Personne ne veut l'admettre en public, mais il est clair qu'un transfert maintenant est la meilleure solution pour toutes les parties, car Mbappé est catégorique sur le fait qu'il n'a que deux options : rester à Paris pour l'année restante ou être transféré au Real Madrid. C'est pourquoi Al-Khelaifi essaie d'obtenir un montant de transfert qui lui permettra de vendre comme une affaire réussie aux yeux du public, ayant atteint le chiffre plus élevé dans l'histoire du football, dépassant les 222 millions qu'ils ont eux-mêmes payés à Barcelone pour la clause de Neymar à l'été 2017. S'ils l'obtiennent, ils pourront également se vanter de l'avoir fait pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat. Mais ce ne serait qu'une demi-vérité. Car les 225-230 millions pour lesquels le transfert peut probablement être conclu dans les prochains jours devront être partagés entre le PSG et Mbappé, en guise de compensation pour que l'attaquant renonce aux 192 millions bruts qu'il s'est engagé à verser pour la saison restante. L'accord a déjà été trouvé entre Faiza Lamari et Kia Joorabchian, l'intermédiaire iranien désigné par le club français pour négocier avec la mère de Kylian et Delphine Verheyden, son avocate.