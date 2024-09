"On a besoin de changer les choses", Al-Khelaïfi après la réélection de Labrune

Le président du PSG réagit à la réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue de football professionnel en France.

Le discours ne changera pas à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) pour les quatre prochaines années. Président sortant, Vincent Labrune a été largement réélu à la tête de l'instance, ce mardi 10 septembre 2024. Quelques instant après, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, réagit et appelle au changement des choses.

Labrune largement réélu

Les représentants des clubs du championnat de France ont choisi leur nouveau président. En lutte avec Cyril Linette, Vincent Labrune, président sortant, est largement réélu à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), ce mardi 10 septembre 2024. Il s’en sort avec quatorze voix contre seulement deux pour Cyril Linette, plus un vote blanc.

Par ailleurs, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille est le mieux élu (99%) du côté du Conseil d’Administration. Le dirigeant espagnol est devant ses homologues du LOSC Lille, Olivier Létang (93,04 %) et du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi (92,04 %). Jean-Pierre Rivière de l’OGC Nice (86,07 %), Damien Comolli de Toulouse (81,09 %), Juan Sartrori de l’AS Monaco (77,11 %) et Jean-Pierre Caillot du Stade de Reims (75,12 %) complètent le nouveau Conseil d’Administration.

Labrune, le meilleur président, selon Al-Khelaïfi

Alors que le président de Le Havre, Jean-Michel Roussier, est agacé par la réélection de Vincent Labrune, estimant que « c'est une mascarade! », son homologue du Paris Saint-Germain pense que le président réélu est l’idéal pour le cuir rond français.

Getty Images

« La Ligue, les clubs et les familles ont décidé qu'il soit président. C'est comme ça, c'est le meilleur président qu'on a je pense. On veut continuer à travailler ensemble, pour changer les choses aussi. C'est très important pour tout le monde. On a besoin de changer les choses », a laissé entendre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.