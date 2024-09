Élections LFP : Vincent Labrune conserve son fauteuil (officiel)

C’est terminé. Vincent Labrune est officiellement réélu à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP).

Après plusieurs semaines de suspense, le doute est enfin levé. En compétition avec Cyril Linette, Vincent Labrune est largement réélu président de la Ligue de football professionnel (LFP), ce mardi 10 septembre 2024.

Labrune largement réélu président de la LFP

Le nouveau président de la Ligue de football professionnel est connu. A l’issue des élections tenues ce mardi 10 septembre 2024, c’est le président sortant, Vincent Labrune, qui s’en est sorti largement vainqueur devant son concurrent Cyril Linette. En effet, le conseil d'administration de l'instance a plébiscité Labrune en lui apportant quatorze voix, contre seulement deux pour Cyril Linette, plus un vote blanc.

Le résultat a été entériné par l'assemblée générale de la LFP, qui a voté dès le premier tour à 85,67% pour Vincent Labrune. Faut-il rappeler que ce dernier partait favori dans cette élection, grâce au soutien massif des représentants des clubs de Ligue 1.

Pablo Longoria à la tête du Conseil d’Administration

Vincent Labrune dirigera la LFP pour les quatre prochaines années, notamment jusqu’en 2028. Par ailleurs, la LFP a procédé à l’élection du Conseil d’Administration. Là, c’est le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui est celui qui a récolté le plus de voix, notamment 99 % plus que tous les autres candidats.

Olivier Létang, président du LOSC et Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain s’en suivent respectivement avec 93,03% et 92,04% du scrutin. Jean-Pierre Rivière de l’OGC Nice, Damien Comolli de Toulouse, Juan Sartrori de l’AS Monaco et Jean-Pierre Caillot du Stade de Reims complètent le nouveau Conseil d’Administration.