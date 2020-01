OM - Villas-Boas va regarder les matchs de L1 "avec un gros cigare"

L’entraîneur marseillais était tout sourire au sortir de la rencontre gagnée sur le fil face à Rennes (1-0).

L’ a réalisé l’opération parfaite sur la pelouse de Rennes ce vendredi avec une victoire acquise sur le fil (1-0) grâce à un coup franc de Payet, bien suivi par Strootman. De quoi donner le sourire à l’entraîneur phocéen André Villas-Boas dont l’équipe, 2e, compte désormais 8 points d’avance sur les Bretons, lesquels complètent le podium.

"Est-ce que cette avance nous donne droit à certains jokers ? Oui. Demain, je vais regarder les matchs avec un grand cigare (rires). On a gagné, on a écarté plusieurs adversaires et c’est une très bonne nouvelle pour nous. Je suis nouveau ici, mais je pense qu’un tel avantage à ce moment, c’est très important. Après, il nous reste encore beaucoup de gros matchs à disputer à l’extérieur. Mais si on continue comme ça, on pourra rêver de cette 2e place", a déclaré AVB sur BeIN Sports.

Villas-Boas : "Rennes a mieux joué que nous en seconde période"

Mais malgré la victoire, Villas-Boas n’a pas occulté la seconde période tout de même médiocre de son équipe, outrageusement dominée par les Bretons. Rennes aurait pu marquer, et cela n’a pas échappé au technicien portugais.

"Rennes a mieux joué que nous en seconde période. On était en danger dans la transition et on n’a pas réussi à enchaîner trois passes. Ils auraient pu marquer, c’est tombé sur nous, mais il faut le dire : ils ont mieux joué que nous en seconde période…", a conclu AVB au micro de BeIN Sports, décidément très lucide. Mais l’important n’est pas là pour l’OM : l’important, c’est les trois points.