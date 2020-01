Rennes-Marseille (0-1) - Hold-up de l’OM au bout du suspense !

Au terme d’une seconde période outrageusement dominée par Rennes, l’OM a fini par trouver la faille grâce à Strootman et Payet.

Quel scénario, mesdames et messieurs ! Nous n’avons pas eu droit à du football champagne ce vendredi, en ouverture de la 20e journée de , mais que de suspense entre le et l’ au Roazhon Park. Avec un final digne d’un film hollywoodien. Magique pour l’OM, et surtout tragique pour le SRFC (0-1).

Camavinga a tout fait, mais…

Les Rennais vont avoir des regrets. Et ils seront nombreux au vu de l’excellente seconde période réalisée par les hommes de Julien Stéphan. À dix minutes du terme, tout le monde voyait d’ailleurs les Bretons pousser jusqu’aux trois points, mais un coup franc de Payet a finalement heurté le poteau avant que Strootman ne fasse définitivement taire l’enceinte rennaise (84e).

L'article continue ci-dessous

S’il y en a bien qui avait tout donné avant cela, c’est Camavinga. Une nouvelle fois excellent, le prodige rennais a parfaitement débuté avec une offrande pour Bourigeaud, dont le retourné acrobatique a fui le cadre. L’OM a rapidement répondu lors d’une première période équilibrée : Alvaro a tapé le poteau, mais Bourigeaud a également obligé Mandanda à se détendre par deux fois.

8 points d’avance pour l’OM

Le retour des vestiaires ne s’est pas passé dans le calme avec plusieurs échauffourées. Et cette agitation a été préjudiciable à l’OM dans un premier temps. L’entame a été complètement ratée par les hommes d’André Villas-Boas, à l’instar de tout ce qu’ils ont entrepris jusqu’à ce coup franc de Payet…

Raphinha a pourtant cru ouvrir le score, mais sa frappe a frôlé le poteau. L’ancien du Sporting a ensuite pensé s’offrir un face-à-face avec le portier marseillais, mais ce dernier a réalisé une sortie parfaite pour garder sa cage inviolée… Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et au final, c’est bien l’OM qui conforte sa place de dauphin du PSG, avec désormais 8 points (et un match) d’avance sur Rennes, qui complète le podium.