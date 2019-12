OM - Villas-Boas : "On a commis des erreurs"

L'entraîneur marseillais est revenu sur le match nul concédé par ses joueurs à Metz (1-1) ce samedi pour la 18e journée de Ligue 1.

La série a pris fin ce samedi. Après six succès de rang, l' a concédé le match nul sur la pelouse de Metz (1-1) après avoir été mené au score. Après la rencontre, André Villas-Boas a reconnu que son équipe avait connu une rencontre difficile en Lorraine.

"Oui, c'était un match difficile, a concédé le technicien portugais. Le résultat est bien car on a eu plusieurs occasions en deuxième mi-temps. On a raté la première période, on n'a pas été bons dans la phase de construction, on a commis pas mal d'erreurs.

"Après l'égalisation, on aurait pu gagner aussi. On prend ce point, et on peut profiter de la situation pour en prendre 4 d'ici la trêve. Si on le fait, ce sera pas mal. Cela voudrait dire qu'on finira la première partie de saison à la deuxième place. C'est le mérite des joueurs et de l'équipe, j'espère qu'on pourra donner satisfaction aux supporters."

"Les remplaçants ont changé le match"

Villas-Boas a également souligné le rôle déterminant des remplaçants entrés en jeu, à l'image du gardien Yohan Pelé - qui a arrêté un penalty - et de Nemanja Radonjic, auteur de son quatrième but en cinq rencontres pour égaliser à 20 minutes du terme.

"Les remplaçants ont changé le match avec une dynamique plus offensive, a-t-il poursuivi. C'est un match très difficile, trop direct, qui nous met dans des transitions qu'on n'aime pas trop."

Enfin, l'entraîneur a évoqué la blessure de Mandanda, qui a dû céder sa place à Pelé en première période : "Pour le moment, la cheville n'est pas trop gonflée, j'espère que ce n'est pas très grave. Le staff médical verra s'il pourra être là pour Nîmes."