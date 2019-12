Metz-Marseille (1-1) - Fin de série pour l'OM

Restant sur six victoires consécutives en championnat, l'Olympique de Marseille a été stoppé. Les Olympiens ont été tenus en échec face à Metz.

Restant sur six victoires de rang en championnat, l' a enfin trouvé son rythme de croisière et s'impose à coup sûr comme l'équipe en forme du championnat de ces dernières semaines. Ce samedi, les hommes d'André Villas-Boas voulaient réaliser la passe de sept sur la pelouse du . Mais cela, c'était sans compter sur une équipe lorraine plus difficile à manoeuvrer qu'elle n'y paraît, volontaire et déterminée.

Les coachings d'André Villas-Boas font la différence

Dans un stade Saint-Symphorien bien rempli, la rencontre manquait d'abord de rythme durant la première demi-heure. Seul réel fait de jeu notable, la sortie sur blessure de Steve Mandanda à la 31ème minute de jeu, blessé à la cheville sur une action pourtant anodine et remplacé par Yohann Pelé. Un changement qui allait avoir son importance un peu plus tard dans la rencontre... Dix minutes plus tard, le remplaçant de l'international français ne pouvait rien faire sur l'ouverture du score d'un Opa Nguette qui coupait parfaitement un centre tendu venu de la droite de la surface de réparation (40e). Le FC Metz menait au score à la pause.

Mécontent, André Villas-Boas réagissait dès l'entame de la seconde période en faisant entrer Nemanja Radonjic, auteur de 3 buts après être entré en jeu cette saison, à la place d'un Bouna Sarr peu en verve dans son couloir droit. Le choix allait être payant, puisque le Serbe confirmait un peu plus son statut de joker de luxe en égalisant à la 70ème minute de jeu, reprenant victorieusement un centre de Valère Germain, lui aussi entré en jeu un peu plus tôt.



Les Lorrains pouvaient nourrir de sérieux regrets, puisque l'attaquant Habib Diallo avait vu son pénalty repoussé par Yohann Pelé à la 53ème minute. Marseille avait ensuite le vent en poupe et poussait pour doubler la mise, en vain. Dos à dos, Marseillais et Messins, se seront livrés à une belle bataille.