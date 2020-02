OM - Villas-Boas : "Notre meilleur match à l'extérieur"

L'entraineur olympien s'est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs, vainqueurs à Geoffroy-Guichard (0-2).

Marseille l'a emporté ce mercredi soir sur la pelouse de Saint-Etienne, une victoire qui lui permet de reprendre six points d'avance sur Rennes au classement.

Interrogé pour savoir si son équipe avait rempli son contrat à Geoffroy-Guichard, André Villas-Boas a répondu : "Oui, on peut dire ça. Je peux même avancer qu'il s'agit de notre meilleur match à l'extérieur. Nous avons été sérieux, disciplinés. Tout ça avec seulement deux jours de repos.

"Nous avons su trouver les espaces. Notre victoire est amplement méritée. Je suis seulement déçu que les supporters n'aient pas pu assister à cette rencontre, à cette belle victoire."

"Payet a fait un très bon match"

Et le technicien lusitanien de poursuivre, à propos de la course au podium : "Notre avantage n'est pas encore assez suffisant. Il nous faudrait creuser un plus grand écart encore pour nous mettre à l'abri. Et cela commence par une victoire dès samedi contre . Mais je tiens à féliciter mes joueurs car la fatigue était bien présente."

Enfin, l'entraîneur marseillais a également félicité Dimitri Payet, une nouvelle fois décisif en s'offrant l'ouverture du score.

"Oui, il a fait un très bon match à droite même s'il a débuté à gauche. C'est un joueur très adroit qui sait saisir les opportunités. Depuis le début de la saison, lui et Mandanda sont au top. Ils sont à chaque fois décisifs. Je pense que notre équipe a enfin trouvé le bon équilibre."