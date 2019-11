OM, Villas Boas : "Mettre la pression sur les poursuivants"

Satisfait de la victoire contre Toulouse, le technicien de l'OM veut désormais creuser l'écart sur ses poursuivants dès vendredi prochain.

En supériorité numérique durant plus d'une mi-temps, l' a fait le job ce dimanche soir sur la pelouse de . Les hommes d'André Villas-Boas ont mis du temps avant de trouver la faille mais ont finalement réussi à faire craquer le bloc toulousain et à l'emporter. Dario Benedetto puis Nemanja Radonjic ont inscrit les deux buts de l'OM, permettant ainsi au club phocéen de récupérer la deuxième place du classement.

En conférence de presse, André Villas-Boas s'est montré très satisfait de la prestation de ses joueurs : "On a mérité cette victoire mais je dois remercier Steve Mandanda qui sort un arrêt superbe vers la 70e. Après l'expulsion de Moreira, Toulouse s'est fermé un peu plus et les espaces ont été très durs à trouver. En première période, nous avons bien joué, bien contrôlé le ballon mais nous avons manqué de profondeur".

"Benedetto ne doute pas"

L'article continue ci-dessous

Le technicien portugais n'a jamais douté de Dario Benedetto, en manque de réussite ces dernières semaines : "Nous avons fait un bon match dans l'ensemble. On avait un peu peur dans les airs car les joueurs de Toulouse sont grands. Mais ils n'ont pas eu d'occasions sauf celle de la 70e. Dario Benedetto ? Il se bagarre sur tous les ballons, et il a pu marquer grâce à une passe exceptionnelle de Dimitri Payet. Benedetto, c'est un 9 qui ne doute pas même sans marquer. C'est rare !".

André Villas-Boas compte désormais capitaliser sur ce succès en creusant l'écart avec ses poursuivants : "Cette victoire nous donne un peu d'avance sur les autres. Et on va jouer vendredi contre Brest : si on gagne, cela mettra la pression sur nos poursuivants. Le mois de novembre peut être très intéressant pour nous. J'espère qu'on continuera comme ça jusqu'à Noël. Les deux prochains matches, face à Brest et Angers, sont capitaux".

L'Olympique de Marseille aura l'occasion de s'assurer sa deuxième place pour au moins une semaine supplémentaire dès vendredi avec la réception de Brest et ainsi mettre la pression sur ses poursuivants qui joueront un peu plus tard dans le week-end. Pour rappel, le classement est très serré pour le moment puisque les Phocéens ne comptent que six points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, neuvième de .