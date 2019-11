OM - Malgré un avenir incertain, Maxime Lopez ne rêve que de Marseille !

Face à un avenir encore incertain, le milieu de terrain marseillais a mis les choses au clair concernant ses intentions.

À l’ depuis sa plus tendre enfance, Maxime Lopez (21 ans) pourrait-il devenir le Francesco Totti de la Canebière et y passer toute sa carrière ? Très attaché à la formation phocéenne, le milieu de terrain ne dirait pas non.

"L’OM, je m’y sens très bien. Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des Champions à Marseille, je l’espère", a déclaré le Minot lors d’un entretien accordé à RMC Sport.

Négociations au point mort actuellement

Actuellement sous contrat jusqu’en 2021, Lopez ferait mieux de prolonger avant l’été prochain. En juin, le Marseillais n’aura plus qu’un an sur son bail, et ses dirigeants pourraient ainsi être tentés de le vendre afin d’éviter de le voir partir gratuitement 12 mois plus tard. Mais à l’heure actuelle, les négociations en sont au point mort.

"Des discussions pour ma prolongation ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. Ce n’est pas pour faire le philosophe, mais on ne sait pas. Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage. C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps. J’ai bien évidemment envie de prolonger. On verra", a conclu Lopez. Ses dirigeants recevront-ils le message ?