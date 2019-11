OM, Mandanda : « Conserver notre deuxième place »

Le gardien et capitaine marseillais, Steve Mandanda, a assuré que son ambition et celle de ses coéquipiers est de finir la saison sur le podium.

L’ a retrouvé cette saison le premier plan du football français. Malgré un bilan comptable qui est loin d’être exceptionnel, les Phocéens se retrouvent comme dauphins du PSG. Une belle position et qu’ils aimeraient bien conserver à l’issue de la saison. Cela constitue même leur principal objectif en cette campagne 2019/2020 sans Coupe d’Europe et où ils se sont déjà fait sortir de la .

Steve Mandanda, le capitaine de l’équipe, a reconnu lors de l’émission Téléfoot que lui et ses partenaires visent un retour en C1. "Même si au départ, on n’en parlait pas beaucoup car on a un effectif qui est réduit en qualité. Mais quand on est à l’OM, on se doit d’être ambitieux et avec des objectifs élevés, a-t-il déclaré. Et c’est vrai qu’on a envie de conserver cette deuxième place pour jouer la Ligue des Champions. Ça fait un bon moment qu’on n’y était pas. Et nos supporters méritent qu’on soit en Ligue des Champions."

L’expérimenté portier voit grand, mais il met en garde ses partenaires contre toute forme d’euphorie : « Quand on regarde le classement, c’est sûr que c’est bien. Maintenant, on regarde aussi le nombre des points et on reste proche des autres. C’est aléatoire. Il faut enchainer et conserver cette deuxième place. J’ai dit en début de saison que cette année allait être difficile. C’est le cas, donc on ne s’enflamme pas. » Pour rester sur les bons rails, Marseille peut s’inspirer de sa prestation face à l’OL lors de la précédente journée. « Ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas battus. On a été solidaires là-bas. Et forcément ce genre de victoire, ça fait énormément de bien et ça donne confiance », a admis Mandanda.

« En Equipe de , Lloris reste le numéro 1 »

Enfin durant cet entretien, Mandanda a aussi évoqué son retour victorieux en Equipe de France ainsi que la hiérarchie au poste du portier : « Ça fait du bien d’enchainer les matches avec les Bleus. On prend, on savoure surtout qu’il y a la qualification. Conserver ma place ? Sincèrement, je sais très bien qu’Hugo va revenir et récupérer sa place. Parce c’est notre capitaine et le numéro un. En aucun cas je ne souhaite son mal. Moi, je serai là, avec le groupe, à l’accompagner pour qu’il soit le mieux possible. Et s’il y a besoin, être performant et au service du collectif ». Des mots qui vont certainement faire beaucoup plaisir à Lloris, surtout en cette période où il est en pleine rééducation.