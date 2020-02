OM, Villas-Boas : "L'objectif principal est la Ligue 1"

Déçu après la défaite face à l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, l'entraîneur de l'OM veut vite tourner la page et se concentrer sur la Ligue 1.

L' ne remportera pas de titre cette saison. D'ores et déjà éliminé de la , l'OM a été sorti lors des quarts de finale de la par l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir et est distancé par le en . Mais les Phocéens réalisent une belle saison et doivent la terminer avec une qualification en afin qu'elle soit une réussite. En conférence de presse après l'élimination contre l'OL, André Villas-Boas s'est montré déçu du résultat mais veut surtout se remobiliser rapidement sur le championnat.

"Je veux d'abord féliciter les joueurs. C'est dommage, on voulait continuer et on quitte cette compétition. On a fait vingt bonnes premières minutes, où on a bien contrôlé le match. C'était une rencontre physique, tactique, où le premier qui marquait allait certainement gagner. Sincèrement je pensais que ça allait finir à 0-0 et prolongation. Pelé fait un grand arrêt sur le penalty de Dembélé, après il y a cette très belle passe de Thiago Mendes pour Toko Ekambi sur leur but, et nous, on a eu une grosse occasion avec Marley (Aké)", a expliqué le technicien de l'OM.

"Je pense que Payet sera disponible pour "

"C'était notre unique chance de gagner un trophée cette année, on est triste car je voulais jouer cette compétition jusqu'à la fin. Mais l'objectif principal est le Championnat, on va continuer. On peut se focaliser sur le championnat, bien préparer les matches et avoir du temps pour récupérer l'équipe. Et bien préparer le match de Lille (dimanche, 21 heures), qu'on peut repousser à douze points si on gagne dimanche", a indiqué le Portugais.

"On a fait un très bon travail jusqu'ici. On va le reprendre, se préparer pour le match de dimanche. Il y a de la fatigue, les semaines ont été longues, et ce soir on a manqué un peu de profondeur, de finition en attaque. C'est comme ça. On doit être plus efficaces pour gagner", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens peuvent compter douze points d'avance sur les Dogues en cas de victoire dimanche soir.

Autre mauvaise nouvelle pour l'OM, la sortie de Dimitri Payet à la 74ème minute en raison d'une blessure, mais André Villas-Boas s'est montré rassurant après la rencontre. Le Portugais espère compter sur son meneur de jeu dès dimanche : "Ça va, ce n’est pas grand-chose. On fera des examens demain (jeudi), mais je pense que ça va. Il est sorti quand il a senti une microlésion (il mime un pincement), une contracture. Mais je pense que ça va aller pour Lille."