OM, Villas-Boas : "L'arbitre a pris la mauvaise décision"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille regrette les deux expulsions contre Montpellier et a évoqué ses solutions en défense centrale.

L' a fait une très mauvaise opération samedi. Les Phocéens ont concédé le match nul contre mais ont perdu trois joueurs. Dimitri Payet Boubacar Kamara ont pris un carton rouge en fin de match, tandis qu'Alvaro Gonzalez s'est blessé en début de match. En conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur les décisions arbitrales, et même avec le recul, il considère qu'ils ont eu tort.

"J'espère que ce nul à domicile ne va pas être décisif dans le reste de la saison, notamment pour les conséquences (les expulsions et la blessure de Alvaro ndlr). On est toujours concentrés sur . Pour moi, le tournant du match c'est l'expulsion de Kamara. Parce que Montpellier est dominé et normalement, le match, tu le gagne et je continue à le dire, je pense que l'arbitre a pris la mauvaise décision. J'espère que la Ligue va donner un peu de bon sens à tout ça. on va voir, mais quand tu pense que le bon sens va arriver, il arrive parfois le contraire !", a expliqué le technicien portugais.

"Perrin est prêt"

"Dimitri Payet réagit à une décision de l'arbitre auparavant. C'est dans la continuité de la décision de l'arbitre. Après on a un peu tous perdu la tête, Payet inclus. Les arbitres ? Oui, au , ça siffle tout, alors qu'en on peut mettre beaucoup de physique. Il y a des différences par rapport à la par exemple, mais je ne veux pas plus rentrer dans cette discussion, en général je suis content des arbitres", a ajouté André Villas-Boas.

L'entraîneur de l'OM a fait le point sur l'effectif des Phocéens : "On a pas plusieurs options. Sauf les joueurs suspendus, on va amener tous les joueurs là-bas. Sakai va être dans le groupe, mais la décision finale sera prise demain. On va souffrir un peu sur les prochains matchs car l'effectif est court. Mais l'objectif ne change pas, on doit gagner à Dijon. On espère qu'Alvaro sera de retour pour les matchs en octobre contre nos rivaux."

André Villas-Boas a ouvert la porte à la titularisation de Lucas Perrin en défense centrale : "Pour moi quand un jeune joue c'est qu'il est la meilleure solution de ton effectif. Là ils sont prêts, mais pas encore au point de jouer. J'attends que le jeune explose vraiment pour le mettre dans le onze. À , j'avais 4 défenseurs centraux. le 4 ne joue jamais. À , j'en avais 5 et 2 ne jouent jamais. L'année d'après, j'en avais que 3 et 1 jeune et il s'est pas passé la même chose qu'à Marseille. Mais pour Lucas Perrin, je pense qu'il est prêt et qu'on peut lui donner cette opportunité. Notre effectif c'est la réalité et malheureusement, on est déjà en difficulté au bout six journées".