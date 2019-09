MHSC - Andy Delort : "Franchement, ça gâche le foot"

Durant la rencontre face à Marseille (1-1), l'attaquant de Montpellier s'est vu refuser deux buts pour des positions de hors-jeu. Frustrant..

a longtemps espéré l'emporter ce samedi face à l' (1-1), pour le compte de la 6ème journée de . Après avoir profité d'une ouverture du score sur un but contre son camp inscrit par Bouna Sarr, les Pailladins se sont fait rejoindre dans les vingt dernières minutes de la rencontre sur une égalisation de Valère Germain. Rageant, mais logique, tant l'OM a dominé dans tous les compartiments du jeu.

Néanmoins, les hommes de Michel Der Zakarian auraient pu espérer un autre dénouement si la VAR n'en avait pas décidé autrement. En effet, à deux reprises (11e et 56e), l'attaquant Andy Delort s'est vu refuser des buts pour des positions de hors-jeu plus ou moins évidentes. Alors forcément, en tant que buteur, l'ancien joueur du TFC et du Stade Malherbe l'avait mauvaise, entre frustration et protestation...

"Je suis dégoûté, franchement, ça gâche le foot"

"Deux buts refusés au même joueur dans le même match, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mon père m'a envoyé un message direct après le match, visiblement le premier hors-jeu, c'est du doigt et le deuxième, c'est du pied", a d'abord ironisé Andy Delort, dans des propos rapportés par L'Equipe.

L'article continue ci-dessous

"Maintenant, je ne vais plus célébrer mes buts. Je suis dégoûté, franchement, ça gâche le foot", a ensuite prévenu l'avant centre du MHSC. Malheureusement pour Andy Delort, le corps arbitral a jugé qu'aucun de ses deux buts n'était valable. Mais ces deux décisions n'ont pas été les seules à avoir été discutées, les exclusions de Jordan Ferri côté montpelliérain et celle de Boubacar Kamara côté olympien ayant elles aussi du mal à passer.

"Des coups de sang, ça arrive. Je suis dégoûté pour lui (Jordan Ferri) parce que c'est un joueur extraordinaire qui nous fait du bien depuis son arrivée et qu'il va nous manquer", a enfin nuancé celui qui a remporté la avec l' cet été.