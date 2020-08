OM, Villas-Boas : "Impossible de jouer le titre en Ligue 1"

L'entraîneur de l'OM a évoqué la situation de son effectif, fortement touché par le Covid-19, et les objectifs de la saison.

L' va enfin, en principe, débuter sa saison dimanche soir contre le . A l'heure actuelle, la rencontre des Phocéens est toujours maintenue, néanmoins, les joueurs d'André Villas-Boas ont, pour certains, été touchés par le Covid depuis deux semaines et si d'autres cas venaient à se manifester d'ici dimanche la rencontre pourrait être annulée. En conférence de presse, le technicien de l'OM a affiché sa satisfaction de reprendre la compétition et a évoqué les objectifs de la saison.

"C'est impossible de jouer le titre en . Il y a trop d'écart économique avec les autres. Certaines équipes l'ont fait dans le passé mais ce n'est pas pour nous. On veut rester dans les places qualificatives pour la . En C1 on veut rejoindre les huitièmes de finale, c'est un gros défi. On va garder le même effectif et on espère avoir un groupe plus complet. La compétition nous a manqué. On a choisi de faire une présaison longue mais on n'a pas fait ce que l'on voulait pendant les matchs. Impatient de voir comment on va répondre et où on en est. Important de reprendre pour la concentration. Ce ne sont pas les conditions idéales mais on a envie de démarrer", a expliqué André Villas-Boas.

"Il y a encore quatre joueurs out face à Brest"

L'article continue ci-dessous

"Mal débuter dévalorise la présaison. Bien débuter valorise la présaison. C'est toujours comme ça. Les résultats des amicaux n'ont pas grand-chose à voir. On veut savoir où on en est. On est sans repères. On a la qualité et les joueurs. On n'aura pas de grosses options au niveau des changements à faire en raison des joueurs infectés. J'espère que l'on va bien démarrer la saison. il faut être régulier pour faire la différence dans le championnat", a ajouté l'entraîneur portugais.

Plus d'équipes

André Villas-Boas est revenu sur l'état de santé de son effectif et a ouvertement critiqué le protocole de la LFP : "C'était difficile et on s'est bien préparé pendant la présaison. Cela a commencé à changer avant . On a amélioré nos contrôles dans les gestes barrières. On est arrivé à un point chaotique avec plusieurs joueurs infectés. On a divisé le groupe en quatre. On a encore subi des cas. On récupère quatre joueurs pour le match à Brest mais il y en a encore quatre out. J'espère que c'est fini et que l'on pourra jouer le match. C'est hors de contrôle dans beaucoup de pays et que l'on va en sortir. Il nous manque Bouna, Alvaro et Payet. On compte sur les autres joueurs. On verra ce que l'on fera pour le onze. Ce n'est pas idéal".

"On a suivi le protocole. Il reste une chose ouverte dans le protocole que je ne comprends pas. On a quatre joueurs et normalement ce match ne devrait pas être joué. On va jouer car on ne veut pas le décaler. Le cas de Payet ne compte pas pour la Ligue, je ne trouve pas la page où c'est marqué. On va jouer et j'espère que les tests nous permettront de démarrer la saison. On reste prêt pour jouer et répondre aux attentes de nos fans. Les quatre joueurs qui sont guéris seront dans le groupe mais on prendre des décisions sur le fait de les aligner. Ils ont perdu de la forme physique. C'était difficile. Jusqu'à lundi on a pu mettre des choses en place. Le fat d'avoir cinq changements c'est bon pour nous et bien adapté pour cette saison", a conclu l'entraîneur de l'OM.