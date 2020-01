OM, Villas-Boas : "Il y a ce rêve d'avoir la Coupe de France entre nos mains"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a l'ambition de remporter la Coupe de France cette saison.

Deuxième de , l' compte dix points de retard sur le et ira difficilement chatouiller le champion de en titre dans la course au titre, mais si les Phocéens veulent remporter un titre cette saison ils peuvent miser sur la . L'OM va affronter en huitièmes de finale de la compétition. En conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas caché qu'il rêve secrètement d'un sacre dans cette compétition.

"On parle de la Coupe de France comme un objectif. Il manque encore quelques matchs. On pourra commencer à rêver après Strasbourg. Les joueurs sont bien sur le plan de la concentration. En , l'écart est trop brutal avec un PSG hors-compétition. On a une histoire avec la Coupe de France et certains joueurs ont déjà gagné des trophées mais pas tous dans mon groupe. Je veux avoir quelque chose dans mon palmarès avec l'OM. Il y a ce rêve d'avoir un trophée entre les mains", a déclaré le Portugais.

"Strasbourg a une belle confiance grâce à ses résultats. Leur changement de système a fonctionné. C'est une équipe qui utilise bien la largeur avec de bons centres. C'est un match difficile pour nous. J'apprécie aussi Thomasson. On va essayer de bien se préparer. Cela peut être un match intéressant sur le plan tactique. On a un effectif court donc on n'a pas beaucoup de rotation possible. Strasbourg joue maintenant en 4-4-2 losange et obtient de bons résultats. Nous on a quatre joueurs frais qui vont jouer dont Mandanda. On aura ensuite de quoi récupérer pour le match contre ", a ajouté André Villas-Boas.

"Une bonne relation avec les supporters"

L'entraîneur portugais est revenu sur la course au podium en Ligue 1 : "On a perdu deux points sur qui obtient de bon résultats avec Garcia. On doit aller à Lyon pour le match retour, on sera mis en difficulté. On regardera après et aussi. La suite de la saison est imprévisible. Je veux être au contact en mars et avril. On a un groupe de poursuivants à distance mais nous devons faire attention. Je n'étais pas content mais satisfait du résultat. On a fait un match très prudent. On a essayé d'attaquer mais avec des latéraux bas. On a perdu deux points sur Lyon et mais ce n'est pas trop mal. L'important était de ne pas perdre lors de ce match satisfaisant".

Le technicien de l'OM a remercié les supporters pour leur soutien à son encontre lors du dernier match face à Angers : "Je n'ai pas vu le tifo en entrant au Vélodrome. J'ai reçu la photo ensuite. Merci aux supporters. Si les résultats vont bien merci, je suis pragmatique. Si cela va mal ce sera aussi ma faute. J'ai une bonne relation avec eux. J'espère la garder mais cela dépend des résultats. J'espère que l'on finira sur le podium."

Enfin, André Villas-Boas a donné des nouvelles de Florian Thauvin, sur le chemin du retour. L'ailer français a repris la course et est attendu pour fin février-début mars, mais le Portugais n'a pas donné de date concernant son retour à la compétition : "Il va bien. Il vient de fêter son anniversaire. Il a hâte de reprendre et on a également hâte qu'il revienne. On va avoir besoin de lui. Il travaille et avance avec sa cheville. On espère le revoir bientôt."