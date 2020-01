OM, Mandanda : "Nous ne nous enflammons pas"

Le gardien de l'Olympique de Marseille est revenu sur le match nul contre Angers et veut briller en Coupe de France cette saison.

Dauphin du PSG en , l' a montré ses limites face au bloc bas d'Angers et a concédé un match nul à domicile ce samedi. Les Phocéens vont devoir reprendre leur marche en avant face à en huitièmes de finale de la . En conférence de presse avant cette rencontre, Steve Mandanda a assuré que lui et ses coéquipiers gardent les pieds sur terre malgré la très belle saison de l'OM.

"Peut-être qu'autour de l'équipe on peut s'enflammer mais moi, comme le coach ou mes partenaires ne l'avons pas fait. On sait depuis le début de saison que cela va être compliqué. Ce championnat sera long et difficile jusqu'au bout. On n'a pas une grande marge d'erreur. On est conscient que ça va être compliqué, mais on enchaine. On est plus confiant et serein que l'année dernière. On est plus sûrs de nos forces. En enchaînant les bons résultats on engrange de la confiance", a expliqué le gardien français.

Steve Mandanda nourrit des ambitions pour la Coupe de : "Est-ce que je vais être titulaire ? On ne sait pas encore. On s'attend à un match compliqué contre Strasbourg qui reste sur une belle victoire à . C'est un trophée qui me manque au niveau national. J'ai envie d'aller au bout de cette compétition aussi pour le club et les supporters. C'est un objectif cette saison. Je suis content pour Yo (Pelé), car en arrêtant ces penaltys, ça nous a permis de rester en course".

"Garder notre avance en "

L'international français est revenu sur la course au podium : "On s'attendait à ce genre de match contre Angers avec un bloc bas. On n'a pas su marquer ce but. On n'a pas eu énormément de situations mais on en a eu. Cela reste un résultat positif par rapport à nos poursuivants comme Rennes. On reste à cinq points du troisième et c'est important. On regarde parce que c'est une équipe qui peut vite recoller au podium. J'ai cité Rennes parce qu'ils sont troisièmes mais d'autres équipes peuvent revenir. À nous de garder notre avance".

"Quand on enchaîne tous les trois jours on base les entraînements sur la récupération. J'ai toujours préféré jouer tous les trois jours. On a un effectif qui est court et on le savait dès le départ. On arrive quand même à faire de belles choses et on reste confiant et avec un bon état d'esprit. Dans le foot il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. L'état d'esprit du groupe c'est tout le monde veut rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des Champions. On a un groupe revanchard et solidaire. On a confiance en notre staff aussi", a ajouté le gardien de l'OM.

Steve Mandanda s'est exprimé sur la situation de Dario Benedetto, en panne de confiance depuis quelques matches : "Un attaquant préfère marquer mais Dario Benedetto est aussi heureux quand l'équipe gagne. Il nous apporte beaucoup dans le jeu même si c'est sûr qu'un but ferait du bien à sa confiance. Je ne le sens pas affecté par sa situation actuelle".