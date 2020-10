OM, Villas-Boas : "C'est à moi de chercher les solutions"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille en a marre des critiques sur son système de jeu et a défendu Dimitri Payet ainsi que Dario Benedetto.

L' n'a pas débuté de la meilleure manière sa campagne européenne avec une défaite en Grèce contre l' . Les Phocéens peinent à être aussi performants que la saison dernière, y compris en championnat, et vont devoir repartir de l'avant dès ce week-end contre Lorient. En conférence de presse, André Villas-Boas a réagi aux critiques après les derniers résultats de l'OM et notamment sur le jeu mis en place par son équipe.

"C'est à moi de chercher les solutions. À Lorient, on peut avoir de la rotation, et contre Manchester City aussi et on peut essayer autre chose. Ce n'est pas le système le problème, c'est d'autres choses. Je n'en peux plus avec le système, ce n'est pas Payet en 10, le losange, le 3, le 5... On, doit arrêter avec ça. Ce n'est pas le système, c'est la dynamique de chaque système et la dynamique fonctionne quand les performances individuelles sont là. On doit augmenter le niveau de prestation individuelle, mais ça c'est de ma responsabilité. Vous pouvez me pointer sur ça", a expliqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Villas-Boas défend corps et âme Payet et Benedetto

"On a une histoire européenne qui a un poids fort pour nous. On est en pour profiter de la Ligue des champions. La priorité c'est la , c'est ça qui va donner la "sustanbilité" du club. Ce match contre l'Olympiacos, on doit le gagner et c'est ma responsabilité. Cela peut changer avec l'enchainement des matchs. Le poids de l'histoire européenne est fort ici. On est en C1 pour profiter. Je ne vais pas me rendre fou avec ce qui va se passer en C1, même si évidemment je veux me qualifier", a ajouté le technicien portugais.

André Villas-Boas a défendu Dimitri Payet : "C'est curieux. On a toujours le mieux et le pire dans ce cas là. l'année dernière, quand il était au top, Dugarry a dit sur RMC qu'il était un monstre du foot. C'est comme ça. Quand c'est bien nous sommes des beaux monstres, quand ça ne va pas nous sommes des monstres horribles. Il avait dit génie du foot.... Il travaille sa condition physique. Hier il s'est entraîné avec le groupe qui n'a pas joué. On est ici pour l'aider, contrairement à la communication sur les réseaux sociaux où on veut tuer tout le monde. Moi je suis là pour soutenir Payet, Benedetto et tous ceux qui ont une performance individuelle insuffisante".

L'entraîneur de l'OM a fait de même avec Dario Benedetto : "Benedetto m'a dit coach je n'en peux peux je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui. À Jonathan David a coûté trois fois plus cher et n'a pas marqué non plus à Lille, mais là personne ne dit rien. Qui est le numéro 9 derrière Benedetto dans la hiérarchie ? C'est une bonne question, on va voir. On va peut-être jouer plus souvent avec deux attaquants désormais. Mais il y a Aké et Germain derrière lui. Sanson est un joueur décisif de l'an dernier. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Cela dépend de l'équipe aussi".