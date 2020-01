OM - Un intérêt pour Sturridge ?

Déjà dans le viseur des Phocéens cet été, l'attaquant de Trabzonspor serait toujours dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour cet hiver.

Deuxième de , l' espère confirmer lors de la seconde partie de saison et retrouver la dès la saison prochaine. Les Phocéens pourront compter sur le retour, très prochainement, de Florian Thauvin mais pourraient également être inspirés de recruter un joueur afin de faire la différence dans le sprint final. Surveillé de près par le Fair-Play Financier, l'OM ne fera pas de folies cet hiver.

Néanmoins, l'Olympique de Marseille pourrait tout de même passer à l'action sur le marché des transferts si jamais une belle piste se présente à eux. André-Villas Boas a déjà prévenu les supporters de ne pas s'attendre à beaucoup de mouvements, et espère surtout conserver l'ensemble de son effectif, mais il n'est pas contre une arrivée. Selon les informations du Daily Mail, l'OM aurait activé la piste menant à Daniel Sturridge.

Villas-Boas connaît bien Sturridge

Il serait même plus judicieux de dire que l'OM aurait réactivé le dossier menant à l'ancien attaquant de . En effet, les Phocéens étaient déjà intéressés par l'international anglais l'été dernier, et avaient finalement signé Dario Benedetto, la priorité d'André Villas-Boas. serait également à l'affût pour Daniel Sturridge, qui a rejoint Trabzonspor et la lors du mercato estival. Après avoir été blessé, Daniel Sturridge a retrouvé un bon niveau ces dernières semaines.

Des performances remarquées par les deux clubs européens. Daniel Sturridge reste sur quatre buts en six matches portant son équipe à la troisième du championnat. André Villas-Boas connaît très bien l’attaquant, puisqu’il l’a eu sous ses ordres à en 2011/12, une de ses meilleures saisons comptables en de l'international anglais. Qui plus est, selon L'Equipe, Valère Germain intéresserait plusieurs clubs de et pourrait donc quitter la Canebière cet hiver.

L'Olympique de Marseille aurait ainsi besoin d'avoir un joueur en complément de Dario Benedetto pour son attaque. L'Argentin s'est très vite adapté à la Ligue 1 mais a connu un coup de mou durant lequel l'entraîneur portugais s'est retrouvé embêté faute d'une concurrence sérieuse à la pointe de l'attaque et d'un joueur susceptible de le remplacer efficacement. Reste à savoir comment l'OM pourrait convaincre Trabzonspor de lâcher Daniel Sturridge lors du mercato hivernal.