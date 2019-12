OM, Florian Thauvin à vendre ?

En fin de contrat en juin 2021, l'ailier de l'Olympique de Marseille, actuellement blessé, pourrait être poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Deuxième de , l' compte trente-huit points en dix-neuf journées et a conclu, devant son public du Stade Vélodrome, une première partie de saison accomplie avec une victoire contre Nîmes samedi soir. Les Phocéens vont passer l'hiver au chaud sur le podium de la et cela n'était plus arrivée depuis un petit moment aux supporters de l'OM. Pourtant, l'Olympique de Marseille n'était pas promis à un tel destin.

En effet, l'OM dispose quasiment du même effectif que la saison dernière sous Rudi Garcia, mais André Villas-Boas a réussi à transfigurer l'Olympique de Marseille qui devait pourtant se passer de son meilleur joueur de la saison dernière : Florian Thauvin. Courtisé par Valence l'été dernier, l'ailier droit des Phocéens s'est gravement blessé à la fin du mois d'août alors qu'il n'avait disputé qu'un seul match de Ligue 1 en raison d'une blessure à la malléole durant la préparation.

Des demandes salariales trop exigeantes ?

Opéré à la cheville, Florian Thauvin devait initialement revenir vers le mois de décembre, mais il est finalement attendu pour le mois de février. L'OM aura et devra faire sans lui durant quasiment une saison complète. S'il devrait faire du bien lors du sprint final constituant un véritable apport pour son équipe en vue d'une qualification pour la l'an prochain, rien ne garantit qu'il disputera cette compétition avec l'OM, un souhait qu'il avait manifesté l'an dernier.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait être poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui ne vont prendre aucun risque sur la possibilité de voir leur plus grosse valeur marchande quitter le club sans la moindre contrepartie à l'été 2021. Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants de l'Olympique de Marseille songeraient réellement à vendre l'international français. Bien évidemment, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont tenter de prolonger le contrat de l'ailier droit, mais pas à n'importe quel prix.

Financièrement, le dossier Florian Thauvin pourrait être compliqué à gérer pour le club phocéen. L'international français touche actuellement 420 000 euros par mois et devrait demander à ce que son salaire soit aligné sur celui de Kevin Strootman et Dimitri Payet (500 000 euros par mois) alors que l'OM cherche justement à dégraisser un peu sur le plan salarial. Certes, l'OM pourra probablement faire un effort pour Florian Thauvin, considéré comme le meilleur joueur de l'effectif, mais un départ l'été prochain n'est pas à exclure.