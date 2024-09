OM, un dirigeant à la rescousse d’Elye Wahi

Marseille vs Nice

Critiqué pour ses débuts difficiles à l’OM, Elye Wahi peut compter sur le soutien d’un des hauts dirigeants de la formation phocéenne.

A l’instar d’autres clubs du championnat de France, l’Olympique de Marseille a disputé trois rencontres de Ligue 1 pour deux victoires et un match nul. Mais le nouvel avant-centre des Marseillais, Elye Wahi, est loin de combler les attentes (1 but en 3 matchs), vendangeant plusieurs occasions lors du match nul contre le Stade de Reims (2-2) au Vélodrome.

Débuts difficile pour Elye Wahi

Après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah SC) et d’Iliman Ndiaye (Everton), l’Olympique de Marseille se devait de signer au moins un autre avant-centre pour suppléer Faris Moumbagna, qui s’est finalement blessé, conduisant à la signature de Neal Maupay. Pour ce faire, les dirigeants phocéens, après avoir ciblé plusieurs joueurs, ont misé sur Elye Wahi, qui a finalement été officialisé.

Mais l’ancien attaquant de Lens n’a pas encore rassuré ses dirigeants ou encore les supporters phocéens à travers ses performances sur les pelouses. Buteur lors de la première journée à Brest (1-5) sur un penalty à lui laissé par Mason Greenwood, l’international espoirs français a été décevant lors de la deuxième journée en ratant plusieurs occasions franches conduisant l’OM à faire jeu égal avec Reims (2-2). Une prestation, qui a amené les suiveurs de l’OM à commencer à douter du joueur.

Ravanelli vient au secours de Wahi

Ancien arrière gauche de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a récemment douté des performances de l’ancien attaquant de Montpellier. Mais Elye Wahi a pu compter sur le soutien de l’ancien avant-centre de l’OM, Marc Libbra, qui comprend ce que travers le Français. Cette fois-ci, c’est Fabrizio Ravanelli, qui apporte son soutien à Wahi qui vit un début de saison compliqué à Marseille.

« Je lui ai dit qu’il devait oublier, travailler, rester tranquille. Ça va venir. Ça m’est arrivé et à tous les attaquants du monde aussi. Il ne faut pas seulement penser au but, mais à travailler pour l’équipe. Tout le monde est derrière lui et a confiance à 100% », a déclaré le conseiller de Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli, dans une interview accordée à La Provence, mercredi. Elye Wahi appréciera. Un message qui le réconfortera sûrement.