Marseille - Reims : Les Phocéens accrochés (2-2)

Marseille vs Reims

L’OM affrontait Reims, dimanche, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Score final, 2-2.

L’Olympique de Marseille recevait le Stade de Reims, dimanche soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Pour leur première au Vélodrome, les Phocéens auront été moins tranchants et concèdent un premier nul cette saison.

L’OM prend les devants

Contrairement à ce qui était attendu, l’OM n’a pas survolé cette première mi-temps. Les Phocéens avaient certes la possession et se montraient menaçants, mais ils se heurtaient à une défense rémoise, bien organisée. C’est Pierre-Emile Hojbjerg qui sonnait la première alerte avec une frappe lointaine qui était repoussée par Diouf (14e). C’était ensuite au tour de Mason Greenwood de tenter sa chance mais l’Anglais ne trouvait pas le cadre (18e). Amine Harit, lui, ne se loupait pas.

Après un une-deux avec Quentin Merlin, le Marocain était trouvé au point de penalty et ajustait Diouf avec réussite (1-0, 24e). Reims essayait de répondre dans la foulée avec une tête de Munetsi qui passait au-dessus des cages de Geronimo Rulli (27e). L’OM confisquait ensuite le ballon et enchainait les offensives sur le camp champenois. Mais Elye Wahi, bien servi à deux reprises, manquait d’abord le cadre (37e) avant de buter plus tard sur Diouf alors qu’il s’était présenté seul face au gardien rémois (44e). Marseille conservait tout de même son avantage jusqu’à la fin du premier acte.

Reims écœure l’OM

Les choses se compliquaient, cependant, pour l’Olympique de Marseille au retour des vestiaires. Après avoir repoussé une frappe de Nakamura (49e), Geronimo se faisait surprendre sur une frappe puissante à ras de terre de Sergio Akieme (1-1, 51e). Trois minutes plus tard, Yaya Fofana passait en revue la défense marseillaise après un rush solitaire et fusillait Rulli pour donner l’avantage aux Champenois (1-2, 54e).

Après quelques frictions, l’OM remettait le pied sur le ballon mais manquait de précision à chaque fois à l’image de la tentative de Geoffroy Kondogbia qui s’envolait dans le ciel du Vélodrome (69e). Après un poteau touché par Jonathan Rowe, les Phocéens trouvaient enfin la faille grâce à Mason Greenwood qui convertissait un centre de Quentin Merlin (2-2, 71e). L’OM poussait ensuite pour le but de la victoire avec Merlin qui butait sur Diouf avec une lourde frappe (86e). Le score ne bougeait plus et l’OM (5e, 4pts) concédait un premier nul contre une équipe de Reims (13e, 1pt) qui obtenait son premier point de la saison.