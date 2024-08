Toulouse - Marseille : L’OM relance la machine (1-3)

Toulouse et Marseille étaient aux prises, samedi, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Score final, 1-3.

L’Olympique de Marseille était en déplacement sur la pelouse du Téfécé, samedi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Cette fois-ci, les Phocéens n’ont pas manqué le rendez-vous et assurent leur deuxième victoire de la saison.

L’OM douche d’entrée Toulouse

L’OM a passé une soirée relativement tranquille en première mi-temps. Bousculés par les Violets dans les premiers instants de la rencontre, les Phocéens se sont très vite repris et ont déroulé par la suite. Servi astucieusement par Luis Henrique, Mason Greenwood ajustait Guillaume Restes d’une frappe limpide dans l’angle fermé (0-1, 16e). Douché par cette ouverture du score, le Téfécé perdait le ballon aux abords de la surface et Elye Wahi en profitait pour servir Luis Henrique qui décalait Mason Greenwood pour le doublé de l’ancien mancunien (0-2, 17e).

Le cauchemar toulousain se confirmait quelques minutes plus tard avec l’exclusion de Franck Magri après une faute sur Geoffroy Kondogbia (28e). Marseille monopolisait le ballon pour le reste du premier acte mais se montrait, par contre, moins dangereux. L’OM rentrait aux vestiaires avec l’avantage de deux buts malgré une dernière tentative de Mason Greenwood, repoussée, cette fois-ci, par Guillaume Restes (45e+2).

L’OM s’envole, le Téfécé revient trop tardivement

Au retour des vestiaires, les Phocéens gardaient le ballon et temporisait le jeu. Une configuration qui contraignait les Toulousains à sortir de leur moitié de terrain. Le Téfécé tombait ainsi dans le piège de l’OM et se faisait punir encore derrière. Sur une contre-attaque amorcée par Mason Greenwood et Elye Wahi, Amine Harit décalait Luis Henrique qui prenait sa chance et sa frappe contrée par Charlie Cresswell finissait dans les filets de Restes (0-3, 53e).

Le reste du match sera à l’image de la première période avec des Marseillais, dominateurs et des Toulousains qui s’efforçaient d’éviter un naufrage. Le Téfécé réussissait à contenir les dernières offensives de l’OM et parvenait même à trouver le chemin des filets grâce à Shavy Babicka qui fructifiait une passe de Djibril Sidibé (1-3, 90e). Mais c’était trop tard pour changer l’issue de la rencontre qui se terminait bien sur une victoire de l’OM. L’Olympique de Marseille (7pts) remonte ainsi en tête du classement alors que Toulouse (2pts) reste campé à la 13e place.