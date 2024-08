Elye Wahi, un ancien avant-centre de l’OM répond cash à l’attaque de Di Meco

Ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco a critiqué les débuts difficiles de Wahi. Mais un ancien avant-centre du club lui répond cash.

Les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille se divisent à propos des débuts compliqués du nouvel avant-centre de la formation phocéenne, Elye Wahi. L’ancien joueur de Montpellier a livré une copie indigeste lors de son premier match au Vélodrome contre Reims, dimanche dernier. Un match du néo-phocéen très critiqué par les supporters ainsi que l’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco.

Di Meco pas convaincu par le profil de Wahi

Pour la deuxième journée de Ligue 1 française, l’Olympique de Marseille a été accroché par le Stade de Reims (2-2), dimanche, au Stade Orange Vélodrome. Buteur sur penalty lors de la première journée à Brest (1-5), Elye Wahi n’a pas pu trouver le chemin des filets au Vélodrome. Au contraire, l’ancien joueur de Lens a vendangé plusieurs occasions nettes, qui auraient pu sauver Marseille d’un nul décevant. A l’instar des supporters, qui sont dégoûtés des débuts de l’international Espoirs français, Eric Di Meco a aussi douté des performances de Wahi.

« Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile. On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus (…) Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce que qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions », déclarait l’ancien arrière gauche de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC, lundi.

Marc Libbra en appelle à la patience pour Wahi

Ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille, Marc Libbra, formé dans le club des Bouches-du-Rhône, ne partage pas l’avis de son ancien coéquipier. Pour le natif de Toulon, les supporters devraient faire preuve de patience avec le joueur. Il prend même l’exemple sur Aubameyang, qui a été désavoué au début à l’OM.

« C’est contre-productif de lui rentrer dedans. Aubameyang a su s’en relever parce que c’est un immense joueur, plein d’expérience. Wahi, lui, est un jeune en apprentissage. Il découvre le plus haut niveau et sa pression. Par rapport à Sanchez ou Aubameyang, les supporters doivent changer leur grille de lecture. Wahi est ici pour progresser, il faudra être patient, le laisse travailler et faire un bilan dans six mois », a lancé l’ancien attaquant de l’OM dans une interview accordée à La Provence.

« On ne doit pas attendre de lui qu’il porte seul l’attaque de l’OM, même si je suis persuadé qu’il a le potentiel pour le faire à l’avenir. S’il marque entre 12 et 15 buts, ce sera déjà une saison très réussie », a ajouté celui qui a inscrit 41 buts en 149 matchs sous les couleurs phocéennes.