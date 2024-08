OM, les propos choquants d’Eric Di Meco sur Elye Wahi

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, a tenu des propos cinglants à l’endroit d’Elye Wahi, lundi.

L’Olympique de Marseille a été accroché par Reims, dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (2-2). Mais en plus du résultat, c’est la prestation peu convaincante d’Elye Wahi qui fait parler depuis. Le jeune attaquant français s’attire déjà la foudre des supporters phocéens et même celle d’Eric Di Meco.

Eric Di Meco émet un gros doute sur le niveau d’Elye Wahi

Elye Wahi fait partie des dix recrues estivales de l’OM. Après seulement deux journées, l’international espoirs français découvre déjà la pression du Vélodrome. Très attendu par les supporters phocéens, l’ex-attaquant de Lens est passé à côté de son match dimanche avec notamment plusieurs occasions vendangées face aux Champenois au point où Eric Di Meco se met à douter de son niveau.

L'article continue ci-dessous

Site OM

« Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile. On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus », déclare l’ancien défenseur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC, ce lundi.

Di Meco enfonce Elye Wahi, déjà critiqué par les fans de l’OM

Buteur sur penalty lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest (1-5), Elye Wahi ne s’est pas montré à son avantage face à Reims. L’ancien joueur de Montpellier s’est même fait siffler par ses nouveaux supporters à sa sortie. Mais Eric Di Meco n’est pas très surpris par la prestation du joueur. Selon l’ancien international français, Elye Wahi est à son juste niveau.

« Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce que qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions », explique Eric Di Meco.