OM : Tudor reproche à Dieng ses "kilos en trop"

D’après L’Équipe, l’entraîneur marseillais Igor Tudor ne fait pas confiance à son attaquant Bamba Dieng, à qui il reproche des "kilos en trop".

Un triplé contre Marignane (4-1), une entrée en jeu contre Norwich (0-3), et puis plus rien… Bamba Dieng vit une intersaison compliquée avec l’Olympique de Marseille, où le nouvel entraîneur Igor Tudor ne lui fait visiblement pas confiance. Pour quelles raisons ?

Des "kilos en trop", vraiment ?

D’après L’Équipe, le technicien croate ne serait tout simplement pas fan du profil du Sénégalais, à qui il reproche également quelques "kilos en trop", peut-on lire dans le quotidien. Il est vrai que la silhouette de l’attaquant a changé cet été, mais cela ressemble davantage à du muscle qu’à de la masse graisseuse.

Et si Tudor tentait simplement de pousser son joueur vers la sortie ? Pour boucler le gros dossier Alexis Sanchez, l’OM a besoin de vendre un attaquant, et Dieng semble être le seul à posséder une valeur marchande digne de ce nom sur le marché des transferts, entre 10 et 15 millions d’euros.

Dieng veut rester, son agent confirme

Dieng, dans tout ça ? Le vainqueur de la dernière CAN vit évidemment très mal cette situation, mais il en faut plus pour l’abattre ! Malgré les plans de ses dirigeants, il n’envisage pas de quitter l’OM, son club de coeur, dès cet été. Son agent a d’ailleurs confirmé la chose.

"Sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par des bonnes performances sur le terrain, a expliqué le conseiller du joueur sous contrat jusqu’en 2024 à La Provence. Y a-t-il eu des discussions pour une éventuelle prolongation ? Non, jamais", a-t-il expliqué.