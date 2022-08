OM : Réunion entre les joueurs et Igor Tudor

Selon L’Équipe, une réunion aura lieu ce mardi entre les joueurs et l’entraîneur de l’OM afin de faire baisser la tension.

Une seule victoire en cinq matchs amicaux, et face à une équipe de N2. L’Olympique de Marseille version Igor Tudor, qui a remplacé Jorge Sampaoli cet été, n’a pour l’instant pas convaincu. Problème : la saison reprend déjà dimanche, et les joueurs semblent se demander si le choix du Croate n’est finalement pas une terrible erreur de casting…

Une réunion avec Longoria, l’autre avec Tudor

La preuve, ces derniers auraient sollicité une réunion avec le président Pablo Longoria pour aborder le sujet, et également une avec l’entraîneur pour faire baisser la tension. Ces rendez-vous auront lieu ce mardi, et le groupe olympien a visiblement gros sur la patate. En cause : le management pas franchement pédagogique de l’ancien technicien de l’Hellas.

"Tudor est arrivé en leur disant, en résumé : 'Vous ne courez pas assez, vous ne travaillez pas assez et vous ne jouez pas comme il faut.' Forcément, ça crée des tensions", a expliqué un proche de l’effectif marseillais dans L’Équipe. À priori, ce n’est donc pas l’enfer physique promis aux Marseillais qui les pousse à vouloir changer les choses.

"Ils ne reprochent pas la préparation militaire à Tudor"

"Ils ne reprochent pas la préparation militaire à Tudor, c'était pareil avec Sampaoli. Mais Tudor est parfois glacial, il détricote tout ce que Sampaoli a fait, le jeu, l'ambiance, et les cadres trouvent dommage de s'éloigner vers l'extrême inverse", a ajouté un autre proche du groupe, toujours dans L’Équipe. Les réunions porteront-elles leurs fruits ? Réponse ce dimanche avec OM-Reims, au Vélodrome.