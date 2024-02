OM : Trois cadres annoncés de retour contre Metz

Vendredi prochain, l’Olympique de Marseille joue contre le FC Metz en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.

Vaincu au Groupama Stadium par l’OL (1-0), dimanche dernier, en clôture de la 20e journée du championnat de France, l’Olympique de Marseille va tenter se relancer. Pour ce match, le club du Sud de la France, pourra compter sur le retour de quelques-uns de ses cadres.

L’OM en crise après la défaite à Lyon

Après la houleuse réunion de septembre dernier où les supporters avaient réclamé le départ du président de l’OM, Pablo Longoria, le club phocéen traverse encore une nouvelle crise. Depuis dimanche, le club phocéen vit une période compliquée avec des réunions répétées. Ceci après la défaite concédée à Lyon (1-0) en clôture de la 20e journée de Ligue 1, dimanche.

Au lendemain de cette déroute, notamment le lundi, une réunion a été convoquée entre dirigeants et joueurs à la Commanderie pour trouver une solution au problème du club, puisque l’OM n’a pas encore remporté un match depuis la reprise du championnat en cette nouvelle année. A la suite de cette première assise tenue lundi, une autre réunion a eu lieu, mardi entre staff, joueurs et supporters du club. Occasion pour les fans de faire part de leur mécontentement aux acteurs.

L'article continue ci-dessous

Getty

Trois joueurs présents contre Metz ?

A en croire les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille pourrait compter sur deux joueurs majeurs dans son entrejeu pour ce match où une victoire est impérative pour le club du Sud de la France pour ne pas enfoncer le clou dans la plaie des supporters, déjà très furieux. En effet, le quotidien sportif français indique que Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, absents dimanche lors de l'Olympico, seront présents. Les deux milieux de terrain des Phocéens étaient victimes de gênes musculaires.

Par ailleurs, l’OM pourra également retrouver un des hommes forts. Revenu de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et laissé contre Lyon, dimanche, Ismaïla Sarr sera de la partie contre les Grenats, vendredi soir, au Vélodrome. L'OM a d'ailleurs décidé de le garder, lui qui était annoncé sur le départ et courtisé par plusieurs clubs en Premier League et en Liga espagnole.

Une victoire face aux Messins permettra à Gennaro Gattuso et ses hommes de prendre un peu plus de confiance avant le déplacement en Allemagne pour le match aller des 16es de finale de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk. Cette rencontre aura lieu le jeudi 15 février à 18h30 au Volksparkstadion.