OM-Strasbourg (3-1) : Marseille prend le quart

Désireux de bien figurer en Coupe de France, l'OM sera au rendez-vous des quarts de finale après son succès face à Strasbourg.

André Villas-Boas a confié avant la rencontre qu'il rêve d'avoir la entre ses mains à la fin de la saison, et bien le rêve du Portugais est encore réalisable. Épargné jusqu'à présent par le tirage au sort dans la compétition, l'OM affrontait un pensionnaire de en huitièmes de finale et ne pouvait pas se permettre de faire preuve de suffisance devant son public du Stade Vélodrome. Les Phocéens ont fait le job et ont assuré la qualification pour les quarts de finale.

Dauphin du PSG en avec dix points de retard, l'OM est conscient que la Coupe de est sa seule et unique chance de titre cette saison et nourrit donc des ambitions dans la compétition. Pourtant, André Villas-Boas a tout de même fait tourner au coup d'envoi. Mais les Phocéens ont pu compter sur le retour de Dimitri Payet, absent lors du match nul de l'OM samedi après-midi contre Angers sur la pelouse du Vélodrome.

L' a réalisé une première période solide s'offrant les meilleures occasions. Rongier a allumé la première mèche profitant de l'erreur de Liénard tandis que quelques minutes plus tard, Radonjic, seul face à Kamara, a perdu son duel face au portier Strasbourgeois. Après ces deux belles occasions, l'OM s'est fait peur. Steve Mandanda a revêtu son costume de sauveur en s'opposant à une tentative à bout portant de Sissoko.

L'OM retombe dans ses travers

Le portier de l'OM a montré la voie à ses coéquipiers et quelques minutes plus tard, Bouna Sarr s'est offert le but de la soirée. Parti de très loin sur son côté droit, Bouna Sarr a réalisé un véritable exploit individuel parvenant à rentrer dans la surface de réparation en éliminant son vis-à-vis d'un double contact et à conclure du pied gauche. Avant la pause, Dimitri Payet a creusé le break sur penalty profitant de la main de Carole.

En revanche, la seconde période a été beaucoup plus compliqué pour les joueurs d'André Villas-Boas. Les Phocéens ont manqué des petites occasions de creuser définitivement l'écart et se sont ensuite fait peur. Avant l'heure de jeu, Corgnet a bien suivi la frappe de Waris repoussée par Mandanda, profitant de l'apathie de la défense marseillaise pour réduire l'écart. Les hommes de Laurey ont ensuite poussé et ont cru égalisé par le biais de Thomasson. Sur une action similaire à celle du premier but, le milieu de a marqué mais il était en position de hors-jeu.

Les joueurs de Strasbourg ont continué de pousser jusqu'au bout, mais ont été contraint de jouer les dernières minutes en infériorité numérique suite à l'expulsion de Ndour pour un violent tacle sur le jeune Marley Aké. Khaoui a failli profiter des espaces laissés par Strasbourg pour tuer le suspens et offrir la victoire à l'OM, mais il a vu sa frappe frôler le cadre de Kamara. En toute fin de match, Boubacar Kamara a inscrit le troisième but de l'OM, soulageant les supporters et le staf de l'OM. Finalement, grâce à un grand Mandanda, Marseille a su résister à l'orage et retrouve les quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis la saison 2017-2018, à l'époque, les Phocéens avaient vu leur route être stoppée par le PSG.