OM - Sampaoli sait ce qu'il veut au mercato

L'olympique de Marseille va chercher à se renforcer à quelques postes bien précis lors de ce mercato d'hiver, avec l'objectif d'être dans la course jusqu'au bout pour le podium et la qualification en Ligue des champions.

Présent en conférence de presse samedi, Jorge Sampaoli ne s'est pas caché de ce qu'il attendait de cette période de transferts : Concernant le mercato, j'ai une totale confiance en Pablo Longoria, concernant aussi ce qui va venir. J'ai eu des réunions avec lui depuis un petit moment aussi, concernant ce mercato et aussi celui de l'été prochain, parce que ça va très vite. Il faut planifier avec beaucoup de temps. On a besoin de joueurs qui viennent et qui soient familiers avec ce style de jeu de possession", a-t-il affirmé.

"Parce que ce serait très difficile de l'expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas. On n'aura pas le temps de le faire. Donc on a besoin de joueurs qui viennent nous aider à approfondir cette idée de jeu au sein de l'effectif. Et ensuite, s'il y a des départs ou pas, je laisse le club gérer ça. J'ai une totale confiance dans les personnes qui gèrent le club et je connais très bien la réalité de l'équipe, ce que l'on peut ou ne peut pas faire lors du mercato. On veut juste essayer d'améliorer l'effectif pour maintenant, mais aussi pour l'été prochain."

Ce dimanche, les Olympiens débutent la nouvelle année par un déplacement à Chauvigny, club de N3, en 16e de finale de Coupe de France. Avec l'objectif d'éviter une mauvaise surprise dont le club a trop pris l'habitude ces dernières saisons.

L'article continue ci-dessous

"Les défaites marquantes du passé ? C’est une réalité et mon discours pour motiver les joueurs est souvent lié à cela. On ne doit pas être éliminés par des équipes plus petites sur le papier", a encore lancé Sampaoli.

"On doit comprendre que la défense de l’écusson de l’OM, et ce que représente cette compétition pour notre public, doivent nous pousser. Cette idée doit être très, très, très claire dans nos têtes. Sinon, on ne peut pas résoudre ce problème. On va affronter une équipe très motivée à l’idée d’éliminer l’OM, et on doit avoir une motivation à la même hauteur…"