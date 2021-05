OM, Sampaoli croit encore à l’Europe

L’entraineur marseillais est persuadé que son équipe peut encore aller chercher la qualification pour l’Europe.

Même s’ils ont réduit leur écart sur Lens (5e) au classement, les Marseillais ne sont pas les mieux placés pour aller chercher la qualification pour la prochaine Ligue Europa.

Pour s’inviter à la C3 la saison prochaine, les Phocéens doivent doubler les Sang et Or lors des trois dernières journées du championnat, tout en espérant que le PSG ou l’ASM sort victorieux de la Coupe de France après avoir terminé sur le podium du championnat.

Les Marseillais visent un sans-faute

Le scénario n’est pas improbable, mais la certitude est que Mandanda et ses coéquipiers ne sont pas maitres de leur destin. Malgré cela, ils restent gonflés à bloc et déterminer à aller chercher ce strapontin qui sauverait leur saison.

En conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli, l’entraineur de l’équipe, a indiqué qu’il veut un sans-faute des siens d’ici la fin de l’exercice : "Le nul ce n'est pas quelque chose que j'envisage, si on veut continuer d'espérer une qualification européenne face à deux adversaires Lille et Rennes qui sont très réguliers".

Sampaoli va supporter Lille

Le coach argentin encourage les siens à finir en beauté, tout en croisant les doigts pour qu’il y ait un coup de pouce de l’extérieur. "Je suis pour une victoire de Lille ce soir bien sûr, je suis prêt à sortir une banderole ! On sera tendu ce soir, je serai à 100% du côté des supporters lillois ce soir !", a-t-il lâché. Les Dogues affrontent pour rappel les Sang et Or dans un derby à grands enjeux.

Sampaoli nourrit donc beaucoup d’espoirs pour cette fin de saison. Il promet de tout mettre en œuvre pour ravir les supporters, à commencer par gommer les quelques mauvaises habitudes qu’a son équipe. Comme celle qui attendre les fins de matches pour trouver la différence devant. « Cela marque la ténacité de l'équipe, mais elle devra corriger ça et être plus claire sur ses intentions offensives et ne pas attendre la fin du match pour marquer », a-t-il conclu.