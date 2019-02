OM - Rudi Garcia tempère les propos d'Adil Rami

Dimanche dernier, le défenseur central de l'Olympique de Marseille et de l'EDF avait déclaré à Canal+ avoir traversé une période de "burn-out".

"Même l'odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n'avais même plus envie de 'taper' les attaquants. Je me forçais, mais je n'y arrivais pas. Parfois j'ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander (...) J'étais aigri, avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi, chose que je déteste montrer", déclarait Adil Rami dimanche dernier, dans des propos accordés au Canal Football Club.

"Se taire et travailler, c'est une bonne méthode aussi"

Des mots forts qui, selon le défenseur central de l'Olympique de Marseille, sacré Champion du Monde cet été avec l'Equipe de France en Russie, témoignaient d'une période de "burn out", quelques mois après l'apesanteur d'une victoire aussi prestigieuse qu'historique. Moins performant sous les couleurs phocéennes lors de cet exercice 2018-2019, Adil Rami a toutefois été repris par son entraîneur Rudi Garcia ce vendredi, pas fan de ses récentes déclarations.

"Il faut avoir du respect pour ce mot même s'il n'est pas français. Quand les gens en souffrent, ils ne sont vraiment pas bien. Ça peut même aller très très loin dans le côté négatif. Adil est loin de ça", a d'abord commenté le technicien en conférence de presse ce vendredi, alors que l'OM se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais, tombeur du Bétis Séville en Ligue Europa, dimanche après-midi (17h00).

"Quand on ne se sent pas bien, il vaut mieux le dire et ne pas jouer. C'est ce qu'il aurait dû faire quand il n'était pas bien. Il travaille. Se taire et travailler, c'est une bonne méthode aussi", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur du LOSC et de l'AS Roma. Un moyen de recadrer en douceur celui qui fait figure de cadre dans le vestiaire olympien, mais aussi de nuancer les propos de ce dernier, alors que le métier de footballeur offre tout de même des avantages considérables.