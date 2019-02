Marseille, Rami : "Je galère mentalement et physiquement"

Adil Rami est revenu sur son "burnout" et ses difficultés depuis la Coupe du monde 2018 au micro du Canal Football Club.

Adil Rami, qui, «depuis la Coupe du monde», «galère mentalement et physiquement», selon des propos accordés dimanche au Canal Football Club relayés par l'AFP parle de son "burnout" avec beaucoup de sincérité.

Adil Rami n'en pouvait plus

«Même l'odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n'avais même plus envie de 'taper' les attaquants. Je me forçais, mais je n'y arrivais pas. Parfois j'ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander», a raconté Adil Rami dans des propos accordés à l'émission footballistique dominicale de la chaîne cryptée.

«J'étais aigri, avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi, chose que je déteste montrer», précise encore le défenseur champion du monde l'été dernier. Rami ajoute néanmoins qu'il va beaucoup mieux grâce paradoxalement à sa blessure qui lui a permis de retrouver de l'envie et de l'ambition sur les terrains.

«Aujourd'hui, je suis content d'avoir été blessé, c'est bizarre mais je suis content d'avoir été aussi longtemps de côté, parce qu'aujourd'hui j'ai enfin faim», a indiqué Rami avec soulagement, lui qui affirme avoir retrouvé des habitudes saines.

«Après les entraînements, je vais faire de la boxe ou du crossfit, ça c'est pas bon pour les attaquants», a-t-il conclu en plaisantant.