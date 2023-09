OM : Rongier fait son choix entre Marcelino et Abardonado

Le capitaine de l’Olympique de Marseille vient de faire son choix entre l’ancien coach Marcelino et le nouvel entraîneur, Abardonado.

Après seulement trois mois en tant que coach de l’Olympique de Marseille, Marcelino a officiellement déposé le tablier. Quelques jours après son départ, le capitaine du club, Valentin Rongier vient d’opérer son choix entre l’ancien et le nouvel entraîneur de la formation phocéenne.

Marcelino fait taire les débats et claque la porte

Pour changer de discours à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et la direction olympienne ont porté leur choix sur le tacticien espagnol, Marcelino. Ceci en remplacement d’Igor Tudor, en juin dernier. Mais l’ancien coach de Valence ne durera pas au sein de la formation phocéenne.

Depuis le début de saison le style de jeu de l’Espagnol est critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille. Eliminé de Ligue des champions au tour préliminaire, et auteur de deux victoires et trois matchs nuls en championnat de France, le technicien espagnol ne fait plus l’unanimité chez les supporters. En effet, à l’issue de la réunion du lundi entre les dirigeants de l’OM et les associations de supporters, Marcelino a jugé bon de déposer officiellement sa démission.

Prenant la parole après sa démission, l’Espagnol sort du silence et pointe de doigt la réunion du lundi au cours de laquelle les supporters ont menacé les dirigeants. « La mise à l'écart du président et du comité exécutif en raison des graves menaces, insultes et diffamations qu'ils ont subies, ainsi que du climat si tendu instauré en l'espace de deux mois, malgré un travail très professionnel et une implication significative de ce staff technique, nous pensons que cela rend notre continuité à l'OM impossible », avait déclaré Marcelino.

Valentin Rongier se prononce sur Marcelino et Abardenado

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille est en déplacement au Parc des Princes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. En conférence de presse, ce samedi, Valentin Rongier a été invité à se prononcer sur son désormais ex-entraîneur, Marcelino, et l’actuel, Abardenado, nommé pour assurer l’intérim de l’Espagnol.

"Est-ce que j'ai échangé avec Marcelino ? Le coach s'est exprimé devant tout le groupe au moment où il est parti. Il a parlé devant tout le monde, on l'a senti touché, il aurait aimé que ça se passe différemment. Pancho ? On n'avait pas l'habitude de le voir dans ce rôle, il était discret jusque-là mais il a pris ses responsabilités. Il a montré beaucoup de personnalité lui et son petit staff. Il a su mobiliser tout le monde. Bravo à lui", a déclaré le capitaine de l’OM.

Par ailleurs, Rongier s’est prononcé sur le match de la première journée de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Une rencontre soldée sur le score de 3-3, jeudi. "Personne nous voyait faire quelque chose contre l'Ajax. Cette union sacrée est importante. On a un peu l'habitude ici que les gens parlent de nous. On était un peu dos au mur. Tous les joueurs se sont concentrés. On n’a pas beaucoup parlé de ça entre nous. Ce résultat va faire du bien à tout le groupe", a-t-il ajouté.